POLITIČKA KRIZA U BIH
OHR upozorio na opasan scenarij u BiH, stigle oštre reakcije Dodika i Cvijanović
Vijeće sigurnosti UN-a na dnevnom redu sjednice zakazane za petak ima raspravu o stanju u BiH, a novi izvještaj kojega je Ured visokog predstavnika (OHR) poslao u New York kao i prethodni sadrži upozorenja na postupke vlasti Republike Srpske uz ocjenu kako im je krajnji cilj odcjepljenje tog entiteta.
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Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi odlučiti o produženju mandata vojne misije Europske unije u BiH pod nazivom "Althea" za još godinu dana. To tijelo svakih šest mjeseci raspravlja o stanju u BiH još od potpisivanja Daytonskog sporazuma a temelj su ocjene koje dolaze iz OHR-a. Posljednji izvještaj potpisuje Louis Crishock, privremeni visoki predstavnik i karijerni američki diplomat koji je naslijedio Christiana Schmidta nakon što je taj njemački političar u lipnju podnio ostavku pod pritiskom administracije Donalda Trumpa.
Dokument s Crishockovim potpisom na tragu je procjena koje OHR već godinama iznosi uz konstataciju kako političari u BiH uporno odbijaju provoditi nužne reforme a zemlja ostaje zarobljena u etničkim sukobima.
Već godinama kao posebnu opasnost po stabilnost BiH OHR ističe politiku koju vode vlasti RS predvođene Miloradom Dodikom.
"Ove uporne opstrukcije slabe državne institucije, ograničavaju njihovu sposobnost da ispune svoje zakonske obveze i odgađaju euroatlantske integracije. U kombinaciji s pokušajima zaobilaženja državnih institucija i uspostave zasebnih struktura u Republici Srpskoj, one jačaju scenarij de facto odvajanja", navodi se u dokumentu čije su dijelove objavili lokalni mediji.
Takvi su navodi odmah izazvali žestoke reakcije i osporavanja iz RS gdje su se nadali kako će uz naklonost Trumpove administracije sada dobiti i "mekši" pristup OHR-a kojega vodi Crishock no suočili su se s drugačijom realnošću.
Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odmah je ustvrdila kako je izvještaj pun "laži i manipulacija" dok je njen stranački šef Dodik ocijenio kako je na djelu "recikliranje istih optužbi protiv Republike Srpske i uporno predstavljanje političkih konstrukcija kao činjenica". U reakciji na mreži X postavio je zahtjev da se ponište sve odluke koje su do sada donijeli visoki predstavnici.
The OHR report submitted to the UN Security Council is riddled with inaccuracies, arbitrary characterizations, and tired political clichés. It is yet another exercise in copy-and-paste: recycling old material, repeating the same accusations against Republika Srpska, and persistently presenting political fabrications as facts. Such a document contributes nothing to a serious understanding of the situation; it merely perpetuates a one-sided political agenda. For decades, the OHR has served as an instrument of a de facto foreign protectorate, raising fundamental questions about sovereignty, the rule of law, and the democratic legitimacy of institutions. There can be no democracy, the very thing we are constantly lectured about, where an unelected foreigner arrogates to himself the authority to stand above parliaments, constitutions, the will of the people, and even the United Nations. We therefore expect the UN Security Council to declare null and void all decisions imposed by Christian Schmidt, Valentin Inzko, and other High Representatives that were neither adopted through parliamentary procedures nor approved by democratically elected officials, and to ensure that they have no legal effect, as such decisions make a mockery of the rule of law. This is the heart of the problem, and no amount of reporting or political justification can obscure it.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 27, 2026
Iz OHR-a su naveli kako se donošenje zakona u BiH blokira obaranjem kvoruma u parlamentu, ne provode se odluke Ustavnog suda, tijelima vlasti zbog blokada nedostaje novaca i ljudi dok RS pokušava preuzeti ovlasti države.
Izvještaj OHR-a upozorava i na to da su dužnosnici iz RS veličali ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti.
Louis Crishock, kako je potvrđeno iz OHR-a, neće sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti no tamo će biti predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović.
U raspravi, po pravilu, redovito sudjeluju i predstavnici Hrvatske odnosno Srbije kao država-potpisnica Daytonskog sporazuma.
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