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POLITIČKA KRIZA U BIH

OHR upozorio na opasan scenarij u BiH, stigle oštre reakcije Dodika i Cvijanović

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Hina
|
28. lis. 2026. 10:01
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n1 dodik
F.Z./N1

Vijeće sigurnosti UN-a na dnevnom redu sjednice zakazane za petak ima raspravu o stanju u BiH, a novi izvještaj kojega je Ured visokog predstavnika (OHR) poslao u New York kao i prethodni sadrži upozorenja na postupke vlasti Republike Srpske uz ocjenu kako im je krajnji cilj odcjepljenje tog entiteta.

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Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi odlučiti o produženju mandata vojne misije Europske unije u BiH pod nazivom "Althea" za još godinu dana. To tijelo svakih šest mjeseci raspravlja o stanju u BiH još od potpisivanja Daytonskog sporazuma a temelj su ocjene koje dolaze iz OHR-a. Posljednji izvještaj potpisuje Louis Crishock, privremeni visoki predstavnik i karijerni američki diplomat koji je naslijedio Christiana Schmidta nakon što je taj njemački političar u lipnju podnio ostavku pod pritiskom administracije Donalda Trumpa.

Dokument s Crishockovim potpisom na tragu je procjena koje OHR već godinama iznosi uz konstataciju kako političari u BiH uporno odbijaju provoditi nužne reforme a zemlja ostaje zarobljena u etničkim sukobima.

Već godinama kao posebnu opasnost po stabilnost BiH OHR ističe politiku koju vode vlasti RS predvođene Miloradom Dodikom.

"Ove uporne opstrukcije slabe državne institucije, ograničavaju njihovu sposobnost da ispune svoje zakonske obveze i odgađaju euroatlantske integracije. U kombinaciji s pokušajima zaobilaženja državnih institucija i uspostave zasebnih struktura u Republici Srpskoj, one jačaju scenarij de facto odvajanja", navodi se u dokumentu čije su dijelove objavili lokalni mediji.

Takvi su navodi odmah izazvali žestoke reakcije i osporavanja iz RS gdje su se nadali kako će uz naklonost Trumpove administracije sada dobiti i "mekši" pristup OHR-a kojega vodi Crishock no suočili su se s drugačijom realnošću.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odmah je ustvrdila kako je izvještaj pun "laži i manipulacija" dok je njen stranački šef Dodik ocijenio kako je na djelu "recikliranje istih optužbi protiv Republike Srpske i uporno predstavljanje političkih konstrukcija kao činjenica". U reakciji na mreži X postavio je zahtjev da se ponište sve odluke koje su do sada donijeli visoki predstavnici.

Iz OHR-a su naveli kako se donošenje zakona u BiH blokira obaranjem kvoruma u parlamentu, ne provode se odluke Ustavnog suda, tijelima vlasti zbog blokada nedostaje novaca i ljudi dok RS pokušava preuzeti ovlasti države.

Izvještaj OHR-a upozorava i na to da su dužnosnici iz RS veličali ratnog zločinca Ratka Mladića nakon njegove smrti.

Louis Crishock, kako je potvrđeno iz OHR-a, neće sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti no tamo će biti predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

U raspravi, po pravilu, redovito sudjeluju i predstavnici Hrvatske odnosno Srbije kao država-potpisnica Daytonskog sporazuma.

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Teme
milorad dodik odcjepljenje rs ohr vijeće sigurnosti željka cvijanović

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