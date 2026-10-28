Vijeće sigurnosti UN-a trebalo bi odlučiti o produženju mandata vojne misije Europske unije u BiH pod nazivom "Althea" za još godinu dana. To tijelo svakih šest mjeseci raspravlja o stanju u BiH još od potpisivanja Daytonskog sporazuma a temelj su ocjene koje dolaze iz OHR-a. Posljednji izvještaj potpisuje Louis Crishock, privremeni visoki predstavnik i karijerni američki diplomat koji je naslijedio Christiana Schmidta nakon što je taj njemački političar u lipnju podnio ostavku pod pritiskom administracije Donalda Trumpa.