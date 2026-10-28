"Isusek mili, kak' smo bahati i nezahvalni! Hvala na ovom videu, potaklo me na razmišljanje...", "Zanimljivo nitko nije rekao ništa materijalno…", "Ne plačem, samo mi je nešto upalo u oko", "Mislim da smo svi izvukli neku pouku iz ovoga. Hvala vam za ovo", "Hvala vam sto ste me podsjetili da vise cijenim ono sto sada IMAM!!!", samo su neki od komentara.