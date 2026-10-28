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što vama nedostaje?

VIDEO / Dirljiva objava doma za starije potaknula lavinu reakcija: "Ne plačem, samo mi je nešto upalo u oko"

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28. lis. 2026. 09:49
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dom1
Facebook/Dom Medimar Prigorje

Dom Medimar Prigorje iz Sesveta objavio je na društvenoim mrežama dirljiv video u kojem su njihovi korisnici na ploči ispisali što im najviše nedostaje iz mladosti.

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"Mladost prođe, ali uspomene ostaju", napisali su iz Doma uz video.

Među odgovorima koji su dirnuli korisnike mreža su: Ribičija i plesnjaci, mama, hodanje, ples, moj Ivan, tenis, druženje s prijateljima, supruga.

"Isusek mili, kak' smo bahati i nezahvalni! Hvala na ovom videu, potaklo me na razmišljanje...", "Zanimljivo nitko nije rekao ništa materijalno…", "Ne plačem, samo mi je nešto upalo u oko", "Mislim da smo svi izvukli neku pouku iz ovoga. Hvala vam za ovo", "Hvala vam sto ste me podsjetili da vise cijenim ono sto sada IMAM!!!", samo su neki od komentara.

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Teme
dom za starije nostalgija poruke starijih

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