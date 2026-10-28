najava novog naselja
U ovom hrvatskom gradu se gradi 206 stanova za mlade obitelji. Interes je ogroman, poznata cijena kvadrata
U Osijeku se gradi 206 stanova u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje (POS), a za njih vlada velik interes zbog cijene koja je znatno niža od tržišne.
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Kako piše Dnevnik.hr, kvadrat će stajati 2104 eura, što je oko 30 posto manje od tržišne cijene, a za stanove je već pristiglo više od 500 zahtjeva.
Visoke cijene nekretnina sve su veća prepreka mladim obiteljima koje žele riješiti stambeno pitanje. Iako je Osijek povoljniji od nekih drugih velikih hrvatskih gradova, cijene stanova u novogradnji dosežu i 3500 eura po četvornom metru.
"Mislim da je to ipak malo previše za današnju situaciju", rekla je Karla, dok je Osječanin Jakša Horvat upozorio da bi za dostupnije stanovanje trebalo znatno povećati plaće i sniziti cijene nekretnina.
Upravo bi POS-ovi stanovi trebali biti pristupačnija opcija za građane koji teško mogu pratiti rast cijena. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je da se u gradu provodi najveći projekt društveno poticane stanogradnje u Hrvatskoj.
Na rast cijena upozoravaju i agenti za nekretnine. Kosta Dimitrijević ističe da su skupi čak i rabljeni stanovi u lošijem stanju, što pokazuje koliko je ponuda ograničena. Zbog nedostatka novijih stanova kupci su često prisiljeni razmatrati i skuplje nekretnine koje zahtijevaju dodatna ulaganja.
Jedna od alternativa stanovima mogla bi biti kupnja kuće. Jakša Horvat kaže da je prošle godine kupio kuću od gotovo 200 četvornih metara, s dodatnim prostorom u dvorištu, za iznos za koji je njegov kum kupio stan površine 86 četvornih metara.
Osijek planira i daljnje širenje stambene ponude. Iz Grada su najavili izgradnju novog naselja na 58 hektara zemljišta, u kojem bi moglo živjeti između 3000 i 5000 stanovnika. Time bi se, uz POS-ove stanove, trebao otvoriti prostor za dodatnu stambenu izgradnju i odgovor na sve veću potražnju, piše Dnevnik.hr.
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