„Što se tiče Hrvatske, nama, naravno, to tko će biti izabran nije u interesu koliko je srpskom narodu u Srbiji. Ono što mi želimo vidjeti jest mir i dalje na području jugoistoka Europe. Mir između Hrvatske i Srbije i rješavanje otvorenih pitanja koja uglavnom proizlaze iz raspada bivše Jugoslavije, ali i iz Domovinskog rata”, poručila je bivša predsjednica.