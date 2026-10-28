PORUKA IZ ZAGREBA
Grabar-Kitarović o Vučiću: "Tada sam mu pružila ruku kao izabranom predsjedniku Srbije"
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je za Večernji list političke promjene u Srbiji nakon parlamentarnih izbora te se osvrnula na svoj susret s Aleksandrom Vučićem, kojeg je 2018. godine ugostila u Zagrebu.
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„Tada sam pružila ruku Vučiću – kao izabranom predsjedniku Srbije”, rekla je Grabar-Kitarović tijekom svečanog otvorenja obnovljenog Muzeja Mimara u Zagrebu.
Istaknula je da pozorno prati događaje u susjednoj zemlji, ali smatra da je prerano donositi zaključke o njezinu budućem političkom vodstvu.
„Ove promjene, naravno, pratim vrlo pozorno. Ne znam što bih vam rekla točno zato što vidimo pokret. Naziru se neki ljudi koji stoje iza pokreta, ali mislim da sada predstoji vrijeme, ponajprije njima, konsolidacije i izbora ljudi koji će voditi novu vladu Srbije”, kazala je za Večernji.
Naglasila je da je odluka o budućoj vlasti prije svega na građanima Srbije, dok su za Hrvatsku najvažniji stabilnost u regiji i dobrosusjedski odnosi.
„Što se tiče Hrvatske, nama, naravno, to tko će biti izabran nije u interesu koliko je srpskom narodu u Srbiji. Ono što mi želimo vidjeti jest mir i dalje na području jugoistoka Europe. Mir između Hrvatske i Srbije i rješavanje otvorenih pitanja koja uglavnom proizlaze iz raspada bivše Jugoslavije, ali i iz Domovinskog rata”, poručila je bivša predsjednica.
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