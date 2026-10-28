Mlinarić Ćipe o smjeni vlasti u Srbiji: "Otišao je četnik, došli su početnici"

"Vrlo brzo ćemo vidjeti što će od njih ispasti i kako će se odnositi prema Hrvatskoj. Nulta točka je da daju protokole o nestalima, lokacije gdje su ljudi ubijani i bačeni. Oni te dokumente imaju, očekujem da ih ponude. Postavlja se i pitanje ratne odštete, pitanje granica koje je neriješeno. Postavlja se pitanje arhiva bivše države, mislim na arhive tajnih službi koji pripadaju Hrvatskoj. Janša je jučer zatražio one koji pripadaju Sloveniji, očekujem to i od Hrvatske, da vidimo što u tim arhivima ima, da imamo istinu, istina nikog ne može vrijeđati", govori Mlinarić spominjući primjer Jasenovca. "I dalje mašu s 800 tisuća ljudi ubijenih u Jasenovcu, čuli smo kad su slavili pobjedu da kliču Ratku Mladiću, da je Kosovo Srbija... Ne vidim da će tu biti neke velike promjene", govori Mlinarić.