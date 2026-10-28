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Mlinarić Ćipe o smjeni vlasti u Srbiji: "Otišao je četnik, došli su početnici"
Domovinski pokret održao je danas u Saboru konferenciju za medije na kojoj su se, među ostalim, osvrnuli na amandmane te stranke na državni proračun. Na konferenciji su govorili ministri demografije i poljoprivrede, Ivan Šipić i David Vlajčić i potpredsjednik stranke i saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe.
Ministar demografije Ivan Šipić rekao je da su "itekako zadovoljni što se tiče amandmana".
Govoreći o pilot projektu za kupnju automobila za obitelji s četvero i više djece za koji je osigurano 2,2 milijuna eura, postupak je u tijeku, kazao je, i uskoro će početi dodjele ugovora.
"Ono što je potrebno naglasiti, mi smo ovim rebalansom dobili više od 104 posto povećanje. Zaprimili smo 1274 prijave", rekao je Šipić dodajući da su ugodno iznenađeni brojem obitelji koje su se na natječaj prijavile. Iznos iz proračuna je udvostručen i to je korak naprijed, naglašava Šipić.
"Želimo naglasiti, s pilot projekta ćemo prijeći na program koji će se nastaviti i u sljedećoj godini, ne u manjem iznosu nego što je osiguran za pilot projekt", govori Šipić.
Ulaganje u obitelji i djecu nemaju alternativu i ovo nije socijalna nego demografska mjera, naglašava ministar. Poručio je i kako već sada smatra da je ova mjera uspjela.
"Apsolutno nismo odustali ni od čega"
David Vlajčić rekao je na početku da smatra da je DP preuzeo najvažnije resore. "DP-u nisu odbijeni amandmani, odustali smo od tri amandmana iz mog resora iz razloga jer je dogovoreno da idu sljedeće godine", pojasnio je.
"Od amandmana se nije odustalo, ispregovarani su na povećanju limita u 2027. godini", pojasnio je Vlajčić.
I Mlinarić je poručio da "apsolutno nisu odustali ni od čega". "Neki amandmani koji se ne tiču naših ministarstava su prošli, vezovi u luci Vukovar, obnova crkve u Gvozdu. Nema nikakvih prijepora niti je bilo trzavica u koaliciji", jasan je Mlinarić.
"Ogroman iskorak"
Šipić je istaknuo i povećanje rodiljnih naknada. "To je jedna od najjačih mjera ovog ministarstva", rekao je dodajući da osiguravaju kontinuitet potpora.
"Mi radimo strpljivo, znamo kako nas se vrednuje. To nas neće obeshrabriti i umoriti niti ćemo odustati od onoga što je najvažnije za hrvatske obitelji", kaže Šipić. Naglašava još jednom da su jako zadovoljni jer do kraja godine je osigurano gotovo pet milijuna eura za mjeru koja se provodi prvi put, a pripremaju se i nove mjere.
Interes za mjeru kupnje većih automobila za obitelji s četvero i više djece je ogroman, ističe ministar i najavljuje i novi natječaj koji će ići po kriterijema koji nisu najbrži prst. "Mi smo napravili ogroman iskorak zahvaljujući naporima DP-a i potpori premijera", kaže.
Situacija u Srbiji
Mlinarić se osvrnuo i na situaciju u Srbiji nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića.
"Otišao je četnik Vučić, došli su početnici", kaže Mlinarić.
"Vrlo brzo ćemo vidjeti što će od njih ispasti i kako će se odnositi prema Hrvatskoj. Nulta točka je da daju protokole o nestalima, lokacije gdje su ljudi ubijani i bačeni. Oni te dokumente imaju, očekujem da ih ponude. Postavlja se i pitanje ratne odštete, pitanje granica koje je neriješeno. Postavlja se pitanje arhiva bivše države, mislim na arhive tajnih službi koji pripadaju Hrvatskoj. Janša je jučer zatražio one koji pripadaju Sloveniji, očekujem to i od Hrvatske, da vidimo što u tim arhivima ima, da imamo istinu, istina nikog ne može vrijeđati", govori Mlinarić spominjući primjer Jasenovca. "I dalje mašu s 800 tisuća ljudi ubijenih u Jasenovcu, čuli smo kad su slavili pobjedu da kliču Ratku Mladiću, da je Kosovo Srbija... Ne vidim da će tu biti neke velike promjene", govori Mlinarić.
"Država nije igračka, vidjet ćemo kako će se snaći. Drago nam je što je jedan notorni četnik, mislim na Vučića, otišao s vlasti. Vidjet ćemo kako će se postaviti prema Hrvatskoj", kaže Mlinarić.
Naglasio je da je DP-u i dalje neprihvatljiv SDSS i stranka Možemo u bilo kakvoj vladi.
Državni tajnik u MUP-u
Što se tiče situacije s državnim tajnikom u MUP-u, Mlinarić kaže da je za DP ta priča zatvorena i Bilandžić više nije iz kvote DP-a.
"Zašto namećete tezu da će biti dupli državni tajnik u MUP-u. To nitko nije komunicirao ni u primisli, ni HDZ ni DP, meni je to prvi glas i pitanje je totalno... Ne znam što bih odgovorio, nema duplanja, DP to ne radi, radije ćemo te novce utrošiti za kupnju automobila za četiri plus djece", rekao je na pitanja novinara o mogućnosti da Bilandžić ostane u MUP-u, a istovremeno DP dobije novog državnog tajnika.
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