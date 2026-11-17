nesreća u susjedstvu
Novi detalji pada vojnog zrakoplova u Srbiji: Pilot se nije katapultirao
Borbeni zrakoplov MiG-29 Vojske Srbije srušio se jutros oko 8.45 sati u blizini Stare Pazove, priopćilo je srbijansko Ministarstvo obrane.
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U nesreći je poginuo pilot, bojnik Goran Bulajić.
Na mjesto nesreće izašla je vojna policija, a o događaju je obaviješteno nadležno tužiteljstvo.
Ministarstvo obrane izvijestilo je da su osnovana dva povjerenstva koja će istražiti okolnosti nesreće, utvrditi uzrok pada zrakoplova i eventualnu odgovornost.
Srbijanski ministar obrane Bratislav Gašić uputio je sućut obitelji poginulog pilota.
#BREAKING A Serbian Air Force MiG-29 crashed in a field near Belgrade. The pilot was killed, Serbian public broadcaster RTS reports. https://t.co/1FhJh73pAS— The National Independent (@NationalIndNews) November 17, 2026
Urednik zrakoplovnog portala Tango Six Petar Vojinović izjavio je za N1 Srbija da se MiG-29 Vojske Srbije, koji se jutros srušio kod Stare Pazove, nalazio u prilazu za slijetanje na vojni aerodrom u Batajnici.
Prema njegovim riječima, pilot Goran Bulajić, koji je poginuo u nesreći, nije se katapultirao iz zrakoplova.
Vojinović je istaknuo da je zrakoplov bio remontiran i moderniziran te da se njegova starost ne može automatski povezivati s uzrokom nesreće.
Uzrok pada zrakoplova zasad nije poznat.
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