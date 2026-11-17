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Krimski most, koji povezuje Rusiju s okupiranim poluotokom Krimom, ponovno se našao na meti napada tijekom noći, a snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama upućuju na to da je uništen jedan njegov luk te dio prometnice.

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Prema navodima koji su se pojavili nakon napada, Krimski most pretrpio je velika oštećenja, a dio konstrukcije navodno se urušio u more. Neovisne informacije o razmjerima štete zasad nisu dostupne. Okupacijske vlasti na Krimu objavile su da je promet preko mosta obustavljen, prenosi UA.NEWS.

Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, objavio je nekoliko fotografija i videosnimki za koje tvrdi da prikazuju trenutke prije udara i njegove posljedice. Na njima se, prema njegovim riječima, vidi da je jedan od lukova mosta uništen.

A Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile seconds before striking the Kerch Bridge. Glory to Ukraine! https://t.co/E7g5ZerzQA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

"Udarima na Krimski most srušeni su jedan od njegovih lukova i dio ceste. Šteta je velika", objavio je Geraščenko. Dodao je da je izveden snažan kombinirani napad projektilima i bespilotnim letjelicama.

Russian channel Fighterbomber reports that over 100 (!) Ukrainian drones and missiles impacted the Crimean Bridge in Kerch in the last 24 hours. https://t.co/Chfprgbe2c — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 17, 2026

Geraščenko je objavio i snimku za koju tvrdi da prikazuje krstareći projektil Flamingo neposredno prije udara u Krimski most.

Eksplozije i u Kijevu

Snažne eksplozije tijekom noći odjekivale su i u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o oštećenjima sustava kritične infrastrukture.

"U nekim dijelovima grada došlo je do prekida u opskrbi vodom i grijanjem", naveo je Kličko. Dodao je da su u ruskom napadu balističkim projektilima pogođena i dva velika mosta u ukrajinskoj prijestolnici.

Ukrajinski dužnosnici izvijestili su i o oštećenjima pojedinih nadzemnih linija kijevskog metroa. Prije napada građanima je upućen poziv da potraže zaklon u skloništima civilne zaštite, prenosi BBC. Rusija je tijekom noći napadala i druga područja Ukrajine.

U tijeku razgovori o završetku rata

Novi val napada uslijedio je nakon razgovora američkih, ukrajinskih i europskih dužnosnika o mogućnostima uspostave "izravnog dijaloga" između Rusije i Europe, s ciljem okončanja rata.

Nakon sastanka održanog u ponedjeljak, američki izaslanik Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, poručio je da su Sjedinjene Američke Države spremne Ukrajini pružiti "snažna i vjerodostojna sigurnosna jamstva".

Istaknuo je i da će NATO "ostati ključni stup europske sigurnosti", dodajući da se priprema novi multilateralni sastanak koji bi se trebao održati "u bliskoj budućnosti".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je sastanak "teškim" te poručio da je potrebno učiniti više kako bi se Ukrajini pomoglo u obrani od ruskih napada balističkim projektilima.