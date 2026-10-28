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ZAHTJEV ZA SMJENOM

Potres na RTS-u: Šefica podnijela ostavku, zaposlenici najavljuju pobunu

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N1 Srbija
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28. lis. 2026. 19:09
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manja grčić
Vesna Lalić/Nova.rs, Screenshot/Youtube /K1 Televizija

Manja Grčić podnijela je ostavku na mjesto glavne direktorice Radio-televizije Srbije (RTS), potvrđeno je za N1 Srbija.

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Prema informacijama N1 Srbija, Grčić je prije ostavke smijenila Bojanu Mlađenović s mjesta urednice Informativnog programa te predložila Borivoja Uskokovića za njezina nasljednika.

Dio zaposlenika Informativnog programa RTS-a, koji se smatra zdravom jezgrom redakcije, zbog toga najavljuje pobunu.

Skupina od 70 zaposlenika predložila je Jovana Memedovića za vršitelja dužnosti direktora RTS-a.

U svakom trenutku očekuje se održavanje elektroničke sjednice Upravnog odbora RTS-a.

Podsjetimo, do ostavke Manje Grčić došlo je nakon što su kandidati Studentske liste i dio zaposlenika RTS-a zatražili njezin odlazak, kao i ostavke ostalih članova uprave i urednika informativnog programa

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Teme
manja grčić radio-televizija srbije rts srbija

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