ZAHTJEV ZA SMJENOM
Potres na RTS-u: Šefica podnijela ostavku, zaposlenici najavljuju pobunu
Manja Grčić podnijela je ostavku na mjesto glavne direktorice Radio-televizije Srbije (RTS), potvrđeno je za N1 Srbija.
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Prema informacijama N1 Srbija, Grčić je prije ostavke smijenila Bojanu Mlađenović s mjesta urednice Informativnog programa te predložila Borivoja Uskokovića za njezina nasljednika.
Dio zaposlenika Informativnog programa RTS-a, koji se smatra zdravom jezgrom redakcije, zbog toga najavljuje pobunu.
Skupina od 70 zaposlenika predložila je Jovana Memedovića za vršitelja dužnosti direktora RTS-a.
U svakom trenutku očekuje se održavanje elektroničke sjednice Upravnog odbora RTS-a.
Podsjetimo, do ostavke Manje Grčić došlo je nakon što su kandidati Studentske liste i dio zaposlenika RTS-a zatražili njezin odlazak, kao i ostavke ostalih članova uprave i urednika informativnog programa
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