Hladan tuš iz Bruxellesa za novu vlast u Srbiji: "Bez toga nema napretka prema EU"

Kallas i Kos smatraju da je potrebno reformirati izborni sustav uz sudjelovanje svih relevantnih aktera te u dobroj vjeri provesti preporuke ODIHR-a i Vijeća Europe. Naglasile su da su slobodni, pošteni i transparentni izbori, u skladu s međunarodnim standardima, nužni za funkcioniranje demokratskih institucija i ispunjavanje uvjeta za članstvo Srbije u EU-u.