JASNA PORUKA
Hladan tuš iz Bruxellesa za novu vlast u Srbiji: "Bez toga nema napretka prema EU"
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos pozvale su Srbiju da nakon službene potvrde izbornih rezultata što prije formira novi parlament i vladu te nastavi s reformama potrebnima za članstvo u Europskoj uniji.
Europske dužnosnice pozvale su i na uređenje izbornog sustava u skladu s preporukama međunarodnih promatrača, koji su tijekom izbora održanih 25. listopada zabilježili niz nepravilnosti, uključujući pritiske na birače i prednosti vladajuće stranke.
U zajedničkoj izjavi objavljenoj u utorak, 27. listopada, Kallas i Kos istaknule su važnost uredne političke tranzicije nakon izbora, prenosi portal 2EU Brusseles. Prema njihovu stajalištu, birači su novoj vlasti dali snažan mandat za promjene, no formiranje novih institucija treba pričekati službenu potvrdu izbornih rezultata.
Prema preliminarnim podacima Republičkog izbornog povjerenstva, obrađenima do 20 sati 26. listopada, Studentska lista osvojila je 52,71 posto glasova, dok je lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija dobila 39,17 posto. Podaci su obuhvaćali 97,56 posto biračkih mjesta, odnosno 8187 od ukupno 8392. Preliminarna raspodjela mandata predviđala je 140 mjesta za Studentsku listu i 104 za Vučićevu listu, no riječ je o privremenim rezultatima.
Promatrači upozorili na pritiske i nasilje
Iako su međunarodni promatrači ocijenili da je izborni dan na većini promatranih biračkih mjesta protekao uredno te da su pripreme za izbore uglavnom bile učinkovite, upozorili su na ozbiljne probleme tijekom predizborne kampanje.
Među njima su naveli prednost vladajuće stranke, zlouporabu javnih resursa i izraženu pristranost medija u njezinu korist. Zabilježeni su i zastrašivanje te pritisci na birače, kandidate i organizacije civilnog društva, kao i ometanje predizborne kampanje. Zabrinutost je izazvalo i fizičko nasilje.
Promatračku misiju činili su predstavnici Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a (ODIHR), Parlamentarne skupštine OESS-a, Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i Europskog parlamenta.
Kallas i Kos smatraju da je potrebno reformirati izborni sustav uz sudjelovanje svih relevantnih aktera te u dobroj vjeri provesti preporuke ODIHR-a i Vijeća Europe. Naglasile su da su slobodni, pošteni i transparentni izbori, u skladu s međunarodnim standardima, nužni za funkcioniranje demokratskih institucija i ispunjavanje uvjeta za članstvo Srbije u EU-u.
EU nudi potporu novoj vlasti
Europske dužnosnice pozvale su i na smanjenje političke i društvene polarizacije, ocijenivši da je to važno za obnovu povjerenja i prevladavanje podjela u srpskom društvu.
Europska unija poručila je da je spremna surađivati s budućom vladom na reformama povezanima s pristupanjem Uniji. To uključuje ispunjavanje demokratskih kriterija, neovisnost pravosuđa i zaštitu temeljnih prava, među kojima je i sloboda medija.
Dan ranije, ubrzanje pristupnih pregovora Srbije s EU-om zatražila je i politička skupina Renew Europe, reagirajući na rezultate izbora. Međutim, izjava Kallas i Kos usredotočena je na formiranje novih institucija i reforme koje se očekuju od buduće vlasti te ne najavljuje otvaranje novih pregovaračkih poglavlja ni odluku o deblokadi pregovora.
Pristupni pregovori Srbije s Europskom unijom službeno su započeli 21. siječnja 2014. godine. Prema podacima Europske komisije, dosad su otvorena 22 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena.
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