"REVOLUCIONARNI TEROR"
Brnabić tvrdi da se Vučiću sprema uhićenje: "Krenuli su u hajku..."
Ana Brnabić, vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije i visoka dužnosnica Srpske napredne stranke (SNS), optužila je pobjedničku Studentsku listu za politički progon Aleksandra Vučića te ustvrdila da se, manje od 72 sata nakon izbornog poraza, priprema njegovo uhićenje zbog tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi.
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Ana Brnabić reagirala je na društvenoj mreži X nakon zahtjeva da se ispita moguća odgovornost Vučića za rekonstrukciju željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Tvrdi da Studentska lista, koja je pobijedila na izborima, pokreće politički progon bivšeg srbijanskog predsjednika.
Обећавали су револуционарни терор, видимо револуционарни терор. Током кампање нису дали Александру Вучићу@avucic да говори. За време изборне тишине су га нападали и лагали о њему и његовој породици јер су знали да ни он ни било ко од нас не може да одговори зато што поштујемо законе наше земље. Сада, мање од 72 сата након њихове победе на изборима, крећу у хајку за хапшење Александра Вучића. И за то дају најглупља могућа објашњења – замислите председник једне земље је био информисан о реализацији једног од највећих пројеката у тој земљи, и то је довољан основ да буде саслушан и осумњичен за пад надстрешнице у Новом Саду?!? Нису саслушани ни осумњичени људи из Ревизионе комисије који су, у име струке, контролисали пројекат и дали зелено светло без захтева за додатним проверама. Не. Ти људи се налазе на Студентској листи. Тадашњи председник државе је, ваљда, крив. Замислите да је, када се, 2004. године, само годину дана након што је отворен, срушио део крова потпуно новог терминала на аеродрому Шарл де Гол, када је погинуло четворо људи, а велики број повређен, тужилаштво као главног осумњученог саслушавало председника Француске Жака Ширака. Незамисливо, зар не? Незамисливо би то било у било којој држави где постоји владавина права, а не револуционарни терор, али овде је циљ ућуткати и уклонити Александра Вучића, а не доћи до правде. Само да људи знају шта Студентска листа планира и шта припрема. А ми ћемо се борити за слободну Србију, против револуционарног терора. Без страха. Зато што знамо за шта се боримо.— Ana Brnabic (@anabrnabic) October 28, 2026
"Obećavali su revolucionarni teror, vidimo revolucionarni teror", napisala je Brnabić.
Tvrdi da se priprema Vučićevo uhićenje
Brnabić je navela da su Vučića politički protivnici napadali tijekom predizborne kampanje, kao i za vrijeme izborne šutnje, kada se, prema njezinim riječima, nije mogao braniti jer je poštovao zakone.
"Sada, manje od 72 sata nakon njihove pobjede na izborima, kreću u hajku za uhićenje Aleksandra Vučića", poručila je.
Osvrnula se i na zahtjeve da se istraži što je Vučić znao o rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Novom Sadu. U urušavanju nadstrešnice 1. studenoga 2024. godine poginulo je 16 ljudi.
Smatra da to što je Vučić kao predsjednik države bio upoznat s provedbom jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji nije dovoljan razlog da ga se ispituje kao osumnjičenika.
Dodala je da, prema njezinim tvrdnjama, nisu ispitani ni članovi revizijske komisije koji su nadzirali projekt i dali mu zeleno svjetlo bez zahtjeva za dodatnim provjerama. Istaknula je da se ti ljudi nalaze na Studentskoj listi.
Usporedila slučaj s nesrećom u Francuskoj
Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, Brnabić je povukla paralelu s nesrećom iz 2004. godine, kada se urušio dio krova novog terminala pariške zračne luke Charles de Gaulle. U toj su nesreći poginule četiri osobe, a više ih je ozlijeđeno.
Upitala je bi li francusko tužiteljstvo u takvom slučaju kao glavnog osumnjičenika ispitivalo tadašnjeg predsjednika Jacquesa Chiraca.
"Nezamislivo bi to bilo u bilo kojoj državi u kojoj postoji vladavina prava, a ne revolucionarni teror, ali ovdje je cilj ušutkati i ukloniti Aleksandra Vučića, a ne doći do pravde", poručila je Brnabić.
Na kraju objave ustvrdila je da želi upozoriti građane na ono što, prema njezinim riječima, Studentska lista planira i priprema. Najavila je i nastavak političke borbe SNS-a.
"A mi ćemo se boriti za slobodnu Srbiju, protiv revolucionarnog terora. Bez straha. Zato što znamo za što se borimo", zaključila je.
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