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VIDEO / Dnevnik srpske televizije počeo isprikom gledateljima: Godinama nismo obavljali svoju funkciju
Dnevnik Radio-televizije Vojvodine (RTV) u 17 sati započeo je isprikom gledateljima.
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Nakon što je prikazano nekoliko snimki proslave izbornih rezultata i slavlja građana Novog Sada na Trgu slobode, voditelj Dnevnika Goran Eror rekao je da je riječ o dijelu prizora koje je RTV "sinoć ostala dužna gledateljima" te poručio da oni nisu jedini.
"Javni servis dugi niz godina nije obavljao svoju funkciju. Prešućivalo se, zatvaralo oči pred problemima, jednostrano informiralo, nekritički izvještavalo, nisu se postavljala prava pitanja ili se pitanja uopće nisu postavljala. I zbog toga gledateljima dugujemo ispriku", pročitao je voditelj.
Dodao je da se dio zaposlenika RTV-a borio za to da novinari i urednici te medijske kuće mogu raditi slobodno i u skladu s etičkim načelima.
"Nažalost, bitku nismo dobili na vrijeme, ali vjerujemo da je važno voditi tu borbu", pročitao je voditelj.
❗️Dnevnik RT Vojvodine u 17h. V.d glavnog i odg. urednik RTV je podneo ostavku. Ali ovo izvinjenje i jedan otkaz nisu dovoljni! Potrebna je odgovornost, otkaz, i njegova i SVIH onih koji su dosad ćutali na javnom servisu svih građana. 🧹 https://t.co/8dBKmjfsEl— MoreofSea 🌅📷 (@MoreofSea) October 26, 2026
Zbog svega navedenog, dodao je, na zahtjev dijela zaposlenika i generalnog direktora Gorana Karadžića, vršitelj dužnosti urednika Prvog programa televizije Pokrajinskog javnog servisa Nenad Ćaćić podnio je ostavku.
"Na njegovo mjesto imenovan je Blažo Popović, dok je na upražnjeno mjesto programskog direktora imenovan Predrag Novković. Smjena glavnog i odgovornog urednika bila je, inače, jedan od zahtjeva sindikata Nezavisnost, istaknut još prije godinu dana, zbog narušavanja integriteta RTV-a i prorežimskog izvještavanja", navedeno je.
"Dobar dan. Ovo je Dnevnik Radio-televizije Vojvodine. Na početku puta prema ponovnom stjecanju povjerenja javnosti, ja sam Goran Eror, a ovo su vijesti koje su, uz slavlje na ulicama, obilježile dan", zaključio je prije nego što je pročitao najvažnije vijesti.
Dnevnik RTV-a u 17 sati ponovno emitira i Radio-televizija Srbije (RTS).
Ranije danas glavni sindikalni povjerenik sindikata Nezavisnost na Radio-televiziji Vojvodine Darko Šper upozorio je zaposlenike RTV-a da su dužni poštovati Novinarski kodeks.
Na sastanku održanom u predvorju zgrade televizije pročitao je četiri odredbe koje se posebno moraju poštovati, a zatim pozvao zaposlenike da pogledaju večerašnji Dnevnik koji RTV emitira u 17 sati.
Šper je pritom istaknuo da je obveza novinara točno, objektivno, potpuno i pravodobno izvještavati o događajima od javnog interesa, poštujući pravo javnosti da dozna istinu i pridržavajući se temeljnih standarda novinarske profesije.
"Dakle, potrebna nam je istina", istaknuo je Šper.
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