val odlazaka
Smijenjeni urednici Informativnog programa RTS-a
Urednici nekoliko redakcija Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) smijenjeni su s dužnosti, potvrđeno je za N1. Odluku je donio vršitelj dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.
Oglas
Smijenjeni su urednici dopisništava Vesna Šiljegović, redakcije Regije Nikolina Rakić, emisije „Oko” Gorislav Papić, internetskog portala RTS-a Zoran Stanojević te redakcije Dijaspore Suzana Gvozdenović, piše N1 Srbija.
S dužnosti su razriješeni i urednici središnjeg Dnevnika, koji se emitira u 19.30 sati – Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.
Do promjena u uredničkom sastavu dolazi nakon što je Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto glavne direktorice RTS-a, o čemu je obavijestila Upravni odbor te televizijske kuće.
Prije ostavke Grčić je smijenila Bojanu Mlađenović s mjesta glavne i odgovorne urednice Informativnog programa, a za njezina nasljednika predložila Borivoja Uskokovića.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas