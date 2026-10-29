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val odlazaka

Smijenjeni urednici Informativnog programa RTS-a

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N1 Srbija
|
29. lis. 2026. 12:43
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Prosvjed gradjana "Srbija protiv nasilja". Photo: Dejan Rakita/PIXSELL
Dejan Rakita/PIXSELL

Urednici nekoliko redakcija Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) smijenjeni su s dužnosti, potvrđeno je za N1. Odluku je donio vršitelj dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

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Smijenjeni su urednici dopisništava Vesna Šiljegović, redakcije Regije Nikolina Rakić, emisije „Oko” Gorislav Papić, internetskog portala RTS-a Zoran Stanojević te redakcije Dijaspore Suzana Gvozdenović, piše N1 Srbija.

S dužnosti su razriješeni i urednici središnjeg Dnevnika, koji se emitira u 19.30 sati – Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Do promjena u uredničkom sastavu dolazi nakon što je Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto glavne direktorice RTS-a, o čemu je obavijestila Upravni odbor te televizijske kuće.

Prije ostavke Grčić je smijenila Bojanu Mlađenović s mjesta glavne i odgovorne urednice Informativnog programa, a za njezina nasljednika predložila Borivoja Uskokovića.

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