Plenković otkrio koliko će iznositi minimalna plaća za 2027. godinu

Najavio je i nastavak kompenzacijskih mjera putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje svim poslodavcima koji isplaćuju minimalnu plaću i koji podnesu zahtjev, a koje se odnose na to da će im Vlada za prva tri mjeseca iduće godine nadomjestiti razliku iz ovogodišnjeg bruto minimalca do novog u idućoj godini.