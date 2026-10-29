Sjednica Vlade
Plenković otkrio koliko će iznositi minimalna plaća za 2027. godinu
Hrvatska Vlada u četvrtak je donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2027. godinu, prema kojoj se ona utvrđuje u bruto iznosu od 1.130 eura, za 80 eura viša nego ove godine, s rastom minimalca raste i minimalna studentska satnica na 7,06 eura.
"Minimalna bruto plaća danas iznosi 1.050 eura, a nakon obavljenih konzultacija i procjena odlučili smo da ona bude 1.130 eura, za 80 eura viša nego ove godine, riječ je o rastu na godišnjoj razini od 7,6 posto", kazao je premijer Andrej Plenković.
Podsjetio je kako je minimalna bruto plaća 2016., kada je formirao svoju prvu vladu, iznosila 414 eura. Radi o nominalnom rastu od 173 posto, a realnom rastu od 97 posto, što je u apsolutnom iznosu više za 716 eura, naveo je.
U Hrvatskoj minimalnu plaću prima oko 50.000 radnika, pet posto zaposlenih, dodao je Plenković. "Smatramo da je ovaj predloženi rast realan, štiti radnike, ali i vodi računa o konkurentnosti i potrebama hrvatskog gospodarstva", poručio je premijer.
Najavio je i nastavak kompenzacijskih mjera putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje svim poslodavcima koji isplaćuju minimalnu plaću i koji podnesu zahtjev, a koje se odnose na to da će im Vlada za prva tri mjeseca iduće godine nadomjestiti razliku iz ovogodišnjeg bruto minimalca do novog u idućoj godini.
Udio u prosječnoj mjesečnoj bruto plaći iznosio bi u odnosu na srpanj ove godine 52,24 posto, odnosno u bruto medijalnoj plaći za isti mjesec 60,98 posto, dodao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
Raste i minimalna studentska satnica na 7,06 eura
Premijer je naglasio kako se s rastom minimalca povećava i minimalna studentska satnica, koja sada iznosi 6,56 eura, a u idućoj će godini iznositi 7,06 eura. Podsjetio je kako je na početku njegova mandata, 2016. godine, ona iznosila dva eura.
"Naši studenti, zahvaljujući odlukama Vlade, imaju obrok u svim restoranima Studentskih centara od 0,86 eura, još nismo našli ima li ijedna druga zemlja tako povoljan obrok za studente", dodao je Plenković.
Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu, a trenutno minimalna plaća za 2026. godinu iznosi 1.050 eura bruto.
Usporedba kretanja plaća za prvih sedam mjeseci 2026. pokazuje kako je prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje od siječnja do srpnja 2026. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno viša za 8,7 posto, a realno za 4 posto. Medijalna bruto plaća za srpanj 2026. veća je za 8,9 posto u odnosu na medijalnu bruto plaću za srpanj 2025.
Također, projekcija inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena prema podacima Hrvatske narodne banke za 2026. iznosi 4,3 posto, a za 2027. godinu 2,9 posto.
Vlada je u Sabor uputila prijedlog zakona koji Vladi daje ovlast da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora dok on ne zasjeda, odnosno od 15. prosinca 2026. do 15. siječnja 2027. i od 15. srpnja 2027. do 15. rujna 2027.
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