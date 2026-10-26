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"DOBRO JUTRO, SRBIJO"

Studenti se prvi put oglasili nakon izborne pobjede

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N1 Info
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26. lis. 2026. 11:10
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REUTERS
Marko Djurica/REUTERS

Studenti u blokadi oglasili su se u ponedjeljak ujutro prvom porukom nakon pobjede Studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

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"Dobro jutro, pobjednici! Dobro jutro, slobodna Srbijo!", objavili su na društvenim mrežama.

Njihova poruka stigla je nakon izborne noći tijekom koje je Aleksandar Vučić priznao poraz svoje liste "Ujedinjena Srbija", dok prve projekcije pokazuju da je Studentska lista "Studenti pobjeđuju" osvojila apsolutnu većinu u srbijanskom parlamentu.

Prema prvim procjenama, Studentska lista osvojila je oko 52 posto glasova, odnosno između 135 i 140 zastupničkih mjesta, što bi joj omogućilo samostalno formiranje nove vlade u Srbiji. Konačne rezultate još treba potvrditi Republičko izborno povjerenstvo (RIK).

Kako je nastao studentski pokret?

Studentski pokret nastao je nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi.

Prosvjedi, koji su započeli zahtjevima za utvrđivanjem odgovornosti za tragediju, postupno su prerasli u široki građanski pokret, a potom i u političku snagu koja je na izborima nastupila sa svojom listom.

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Teme
izbori u srbiji srbija srbija pobjeđuje studentska lista

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