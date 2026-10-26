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PIONIRSKI PARK

VIDEO / Pogledajte što je ostalo od Ćacilenda, imamo i snimku rušenja ograde

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N1 Info
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26. lis. 2026. 09:29
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N1 Srbija
N1 Srbija

Pionirski park u središtu Beograda ponovno je otvoren za sve građane nakon godinu i pol dana tijekom kojih je pristup bio zabranjen.

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Metalne ograde, koje su godinu i pol dana ograđivale prostor nekadašnjeg dvorskog vrta, srušene su i odbačene na nogostup.

Građani su ih sinoć, tijekom proslave izborne pobjede Studentske liste, prerezali i tako ponovno omogućili prolazak kroz park.

Šatori, otpad i tragovi požara

Pionirski park sada je prepun otpada. Posvuda su razbacani šatori, metalne konstrukcije, stolovi i stolice koji su se koristili tijekom okupljanja organiziranih na tom prostoru od 6. ožujka, kada je park zauzet.

Srušeni su i prijenosni zahodi, a vidljivi su i tragovi požara koji je izbio sinoć nakon što je zapaljen jedan od šatora.

Zaštićene biljne vrste

U zaštićenom parku, u kojem se nalaze i zaštićene biljne vrste, ostalo je vrlo malo zelenih površina. Ondje se još uvijek nalazi i konstrukcija jedne pozornice, javlja reporterka N1 Srbija.

Građani se postupno vraćaju u prostor koji je proteklih godinu i pol dana bio poznat kao "Ćacilend".

Posebno je teško prepoznati dječje igralište, za kojim su Beograđani najviše žalili. Ono je, naime, bilo obnovljeno neposredno prije nego što je Pionirski park zauzet.

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Teme
izbori u srbiji pionirski park srbija ćacilend

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