Reakcije iz Moskve
Što ruski mediji pišu o padu Vučića? Upozoravaju na opasan scenarij, spominju revoluciju...
Vodeći ruski državni mediji i novinske agencije objavu rezultata izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji i priznanje poraza Aleksandra Vučića popratili su tvrdnjama o uplitanju zapadnih obavještajnih službi u politička zbivanja u zemlji.
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U njihovim izvješćima prevladavaju optužbe o pokušaju provođenja „obojene revolucije”, upozorenja na moguću destabilizaciju Zapadnog Balkana te pitanja o tome kako će izborni ishod utjecati na buduće energetske i strateške veze Srbije i Rusije.
Ruska državna televizijska mreža RT, koja emitira program na ruskom i engleskom jeziku, posebnu pozornost posvećuje Vučićevim tvrdnjama da iza pobjede oporbe stoje zapadne obavještajne strukture. Izborni rezultat, prema njihovom pisanju, posljedica je usklađenog djelovanja Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, dok se studentska lista prikazuje kao sredstvo ostvarivanja interesa zapadnih političkih centara. RT pobjedu proeuropskih snaga tumači kao dio šire strategije usmjerene na dugoročno slabljenje ruskog utjecaja na Balkanu.
Ruska državna novinska agencija RIA Novosti događaje u Beogradu prikazuje kao rezultat zapadno potaknute „obojene revolucije”, tvrdeći da je zapadnim zemljama smetala Vučićeva politika balansiranja između Istoka i Zapada, osobito odbijanje priznanja Kosova i uvođenja sankcija Rusiji. Agencija također upozorava da bi nova srbijanska vlast mogla imati poteškoća s osiguravanjem stabilne opskrbe plinom ako ne nastavi dugoročnu energetsku suradnju s Moskvom.
Ruska državna agencija TASS izvještava uglavnom neutralnim tonom, naglašavajući službene izborne rezultate i postupak prijenosa vlasti u Srbiji. Istodobno prenosi procjene ruskih analitičara prema kojima bi naglo približavanje nove srbijanske vlade Europskoj uniji i NATO-u moglo produbiti političke podjele u zemlji i pogoršati sigurnosne prilike na sjeveru Kosova.
Utjecaj na vanjsku politiku
Ruska agencija Sputnik u svojim izvješćima naglašava utjecaj nevladinih organizacija financiranih sa Zapada i društvenih mreža na mobilizaciju birača u Srbiji. Prema njezinu tumačenju, izborni ishod u velikoj je mjeri posljedica dugotrajnih medijskih kampanja protiv dosadašnje vlasti. Sputnik također sugerira da će zapadne zemlje od novog vodstva Srbije tražiti brzo usklađivanje vanjske politike sa stajalištima Europske unije.
Izvestija u svojim se analizama ponajprije bavi mogućim gospodarskim posljedicama promjene vlasti u Srbiji, ističući važnost dosadašnje energetske suradnje s Rusijom i povoljnih cijena plina koje je Beograd imao zahvaljujući odnosima s Gazpromom. List upozorava na zabrinutost poslovnih krugova da bi približavanje nove srbijanske vlasti Europskoj uniji moglo dovesti u pitanje postojeće trgovinske sporazume i realizaciju važnih energetskih projekata.
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