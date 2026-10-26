Izvestija u svojim se analizama ponajprije bavi mogućim gospodarskim posljedicama promjene vlasti u Srbiji, ističući važnost dosadašnje energetske suradnje s Rusijom i povoljnih cijena plina koje je Beograd imao zahvaljujući odnosima s Gazpromom. List upozorava na zabrinutost poslovnih krugova da bi približavanje nove srbijanske vlasti Europskoj uniji moglo dovesti u pitanje postojeće trgovinske sporazume i realizaciju važnih energetskih projekata.