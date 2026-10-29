PROMJENE U SRBIJI
Studentska lista povukla prve poteze, traže smjene i pozivaju zviždače: "Javljaju nam se čak i ministri"
Studenti u blokadi i predstavnici Studentske liste u Srbiji pozvali su zaposlenike državnih institucija, sudova, banaka, javnih poduzeća i medija da prijave uništavanje dokumentacije i moguće zlouporabe odlazeće vlasti tijekom prijelaznog razdoblja.
Oglas
Poručili su da su im se već javili brojni zviždači, među kojima su, kako tvrde, i sadašnji i bivši ministri. Za prijave su otvorili posebnu adresu elektroničke pošte, [email protected].
Predstavnica Studentske liste Mirjana Nikolić iznijela je i zahtjeve za promjenama u javnom servisu RTS-u, Regulatornom tijelu za elektroničke medije (REM) i Telekomu Srbija.
Studenti traže ostavku zamjenika glavnog ravnatelja RTS-a Dejana Jovanovića te uspostavu privremene uprave u dogovoru sa sindikatima. Među prioritetima navode i formiranje REM-a u punom sastavu.
Zatražili su i smjenu direktora Telekoma Vladimira Lučića te utvrđivanje odgovornosti za navodne zlouporabe, politički utjecaj i neopravdano trošenje novca u toj kompaniji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas