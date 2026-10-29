Oglas

PROMJENE U SRBIJI

Studentska lista povukla prve poteze, traže smjene i pozivaju zviždače: "Javljaju nam se čak i ministri"

author
N1 Info
|
29. lis. 2026. 12:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Snimka zaslona 2026-10-29 124417
N1 / N1

Studenti u blokadi i predstavnici Studentske liste u Srbiji pozvali su zaposlenike državnih institucija, sudova, banaka, javnih poduzeća i medija da prijave uništavanje dokumentacije i moguće zlouporabe odlazeće vlasti tijekom prijelaznog razdoblja.

Oglas

Poručili su da su im se već javili brojni zviždači, među kojima su, kako tvrde, i sadašnji i bivši ministri. Za prijave su otvorili posebnu adresu elektroničke pošte, [email protected].

Predstavnica Studentske liste Mirjana Nikolić iznijela je i zahtjeve za promjenama u javnom servisu RTS-u, Regulatornom tijelu za elektroničke medije (REM) i Telekomu Srbija.

Studenti traže ostavku zamjenika glavnog ravnatelja RTS-a Dejana Jovanovića te uspostavu privremene uprave u dogovoru sa sindikatima. Među prioritetima navode i formiranje REM-a u punom sastavu.

Zatražili su i smjenu direktora Telekoma Vladimira Lučića te utvrđivanje odgovornosti za navodne zlouporabe, politički utjecaj i neopravdano trošenje novca u toj kompaniji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
aleksandar vučić izbori u srbiji srbija vijesti iz srbije

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ