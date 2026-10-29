nadogradio kat
FOTO / Bešlagić ilegalno gradio na Korčuli: "Gradim kod sebe, nadogradnja je na mome"
Bosanskohercegovačko-hrvatski glumac Enis Bešlagić bespravno je nadogradio kat na svojoj kući u uvali Poplat na Korčuli.
Općina Vela Luka potvrdila je da je gradio bez građevinske dozvole te da se oglušio na nalog komunalnog redara o zaustavljanju radova. Osim nadogradnje, bez općinskog odobrenja betonirao je i pješačku stazu uz svoje zemljište. Bešlagić priznaje da je gradio prije dobivanja dozvole, ali tvrdi da nije mogao čekati jer mu je krov prokišnjavao.
O slučaju je izvijestio lokalni portal JUGinfo, čiji su novinari u ponedjeljak posjetili Bešlagićevu nekretninu u uvali Poplat, na području općine Vela Luka.
Kako piše Dora Lozica za JUGinfo, Bešlagićeva kuća nalazi se na padini iznad mora, okružena borovom šumom i mediteranskim raslinjem, u uvali u kojoj se, uz kuće lokalnih stanovnika, danas nalaze brojni apartmani i luksuzne vile.
Riječ je o velikoj građevini modernog izgleda. Dok donji dio kuće, s uređenom fasadom i bijelim griljama, djeluje dovršeno, iznad njega nalazi se nedovršena betonska etaža s ravnim krovom.
Što su zatekli?
Prilikom obilaska novinari su primijetili građevinsku skelu, kamenje i građevinski materijal oko objekta. Na nedovršenom katu nalazilo se i nekoliko muškaraca.
Jedan od njih, navode, izgledom ih je podsjetio na poznatog glumca, no nisu mogli potvrditi da je doista riječ o Bešlagiću.
Ono što su mogli utvrditi jest da na gradilištu ima ljudi te da radovi na kući nisu u potpunosti dovršeni.
Komunalni redar utvrdio bespravnu nadogradnju
Kako piše Dora Lozica za JUGinfo, pozivajući se na službeno očitovanje Općine Vela Luka, komunalni redar 2. listopada obavio je nadzor nad radovima na kući glumca Enisa Bešlagića, a šest dana poslije sastavljen je zapisnik kojim je utvrđeno da se drugi kat dograđuje bez potrebne građevinske dozvole.
Načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić potvrdila je da je investitoru naloženo zaustavljanje radova, no prema njezinim riječima, taj nalog nije poštovan. Općina je zapisnik 8. listopada proslijedila građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata.
Unatoč utvrđenim nepravilnostima, do 26. listopada još nije bilo doneseno službeno rješenje o obustavi gradnje. Iz Općine su objasnili da je zapisnik poslan Bešlagiću kako bi se mogao očitovati, ali do tog datuma nisu dobili potvrdu da je dokument preuzeo. Tek nakon uredne dostave i isteka roka za očitovanje moguće je nastaviti postupak donošenja rješenja.
Prvo izgradio kat, a onda pokrenuo postupak za dozvolu
Posebno je zanimljiva kronologija pokušaja ishođenja građevinske dozvole.
Općina Vela Luka 9. listopada, dan nakon sastavljanja zapisnika o bespravnoj gradnji, obaviještena je da je putem sustava e-Dozvola pokrenut postupak utvrđivanja posebnih uvjeta povezanih s radovima na kući.
Riječ je o pripremnom koraku u postupku izdavanja građevinske dozvole, a ne o izdanoj dozvoli. Drugim riječima, nadogradnja je izvedena prije nego što je Bešlagić ishodio potrebnu dokumentaciju.
Bešlagić: "Krov mi je curio i morao sam ga skinuti"
Glumac je u razgovoru za JUGinfo priznao da je krenuo u nadogradnju bez dozvole, ali smatra da se oko njegove kuće stvorila nepotrebna hajka.
"To vam je tako kad ste javna osoba i kad se bavite ovakvim poslom. Nisam radio ništa što nisam trebao, osim što sam krenuo u sanaciju krova. Krov mi je curio i morao sam ga skinuti. Kad sam već krenuo u sanaciju, iskoristio sam priliku da napravim ono što sam ionako planirao, da učvrstim temelje, napravim terasu i još jednu sobu. Gradim na svojoj kući, ne na tuđoj", rekao je Bešlagić.
Tvrdi da nije želio godinama čekati dokumentaciju dok mu kuća propada.
"Vi znate kako to ide s papirima. Trebao sam čekati još dvije godine, a krov prokišnjava. I što onda? Da čekam da mi kuća propada? Ja sam u dozvoljenim visinama i gabaritima. To je nadogradnja postojeće kuće, kuća je ucrtana i dobit ću dozvolu. Postupak je u tijeku", izjavio je.
Njegova tvrdnja da je gradnja unutar dopuštenih gabarita zasad nije potvrđena od nadležnih tijela.
Glumac poručuje da ne namjerava odustati od uređenja kuće.
"Ako sam nešto pogriješio zbog administracije, u redu, sačekat ćemo. Ali nemojte odmah vrijeđati i praviti hajku. Došao sam ovdje svojim poštenim novcem napraviti dom. Nisam nikome ništa oteo. Ja gradim kod sebe", rekao je.
"Nadogradnja je na mome. Čekamo, čekamo, čekamo i sačekat ćemo. U svome ću čekati, ne u tuđemu. Meni ovo nije investicija, meni je to kuća, dom, život moj. Ja ću se za to boriti. Ne mogu me zaustaviti, samo usporiti", zaključio je Bešlagić.
Naglasio je da ne gradi apartmane za iznajmljivanje, nego uređuje kuću u kojoj namjerava živjeti s obitelji.
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