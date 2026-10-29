FOTO / Bešlagić ilegalno gradio na Korčuli: "Gradim kod sebe, nadogradnja je na mome"

"To vam je tako kad ste javna osoba i kad se bavite ovakvim poslom. Nisam radio ništa što nisam trebao, osim što sam krenuo u sanaciju krova. Krov mi je curio i morao sam ga skinuti. Kad sam već krenuo u sanaciju, iskoristio sam priliku da napravim ono što sam ionako planirao, da učvrstim temelje, napravim terasu i još jednu sobu. Gradim na svojoj kući, ne na tuđoj", rekao je Bešlagić.