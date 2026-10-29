Popravci automobila sve su skuplji: Cijene u servisima otišle u nebo

Osim sve skupljeg rada u autoservisima, jedan od glavnih razloga povećanja troškova popravaka jest rast cijena rezervnih dijelova. Prema podacima GDV-a, rezervni dijelovi prošle su godine poskupjeli u prosjeku 5,6 posto, dok je njihov ukupni rast od 2016. premašio 80 posto. Osiguravajuća društva za tako velika poskupljenja djelomično okrivljuju takozvanu zaštitu industrijskog dizajna koju uživaju proizvođači automobila. Naime, vlasnici automobila kojima je potreban određeni zamjenski dio često ga moraju kupiti izravno od proizvođača vozila, čime se u velikoj mjeri ograničava tržišna konkurencija. Neovisni proizvođači rezervnih dijelova zbog takvih pravila nemaju uvijek mogućnost ponuditi jeftinije alternative.