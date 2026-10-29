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Popravci automobila sve su skuplji: Cijene u servisima otišle u nebo
Popravci automobila postaju sve skuplji. Tijekom 2025. godine cijena radnog sata u autoservisima porasla je u prosjeku za 7,5 posto, što je više nego trostruko veći rast od općeg povećanja potrošačkih cijena. Pokazuje to analiza Njemačkog udruženja osiguravatelja (GDV), u koju je objavio Spiegel.
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Financije vozača ozbiljno su ugrožene. Prema podacima GDV-a, cijena radnog sata u autoservisima između 2017. i 2025. porasla je čak 62 posto, dok su potrošačke cijene u istom razdoblju povećane za 26 posto. Osiguravajuća društva u Njemačkoj upravo rastom troškova popravaka opravdavaju znatna poskupljenja automobilskih osiguranja posljednjih godina, prenosi Revija HAK.
"Prosječna prometna nesreća danas osiguravatelje stoji oko 4600 eura, što je približno 70 posto više nego 2017. godine. Nagli rast cijena rada u servisima i rezervnih dijelova dodatno povećava troškove šteta, i to znatno brže nego što rastu prihodi od premija osiguranja", izjavio je Jörg Asmussen, glavni direktor GDV-a.
Jedan od glavnih razloga povećanja
Osim sve skupljeg rada u autoservisima, jedan od glavnih razloga povećanja troškova popravaka jest rast cijena rezervnih dijelova. Prema podacima GDV-a, rezervni dijelovi prošle su godine poskupjeli u prosjeku 5,6 posto, dok je njihov ukupni rast od 2016. premašio 80 posto. Osiguravajuća društva za tako velika poskupljenja djelomično okrivljuju takozvanu zaštitu industrijskog dizajna koju uživaju proizvođači automobila. Naime, vlasnici automobila kojima je potreban određeni zamjenski dio često ga moraju kupiti izravno od proizvođača vozila, čime se u velikoj mjeri ograničava tržišna konkurencija. Neovisni proizvođači rezervnih dijelova zbog takvih pravila nemaju uvijek mogućnost ponuditi jeftinije alternative.
U Njemačkoj je stoga planirana reforma zakonodavstva o zaštiti dizajna, kojom bi se europska direktiva prenijela u nacionalno pravo. Cilj je otvoriti tržište rezervnih dijelova većoj konkurenciji, što bi dugoročno moglo pridonijeti smanjenju troškova popravaka automobila.
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