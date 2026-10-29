poginulo najmanje 69 ljudi
Objavljene snimke razgovora operatera kontrolnog centra i strojovođe prije sudara u Španjolskoj
Audiosnimke objavljene u španjolskim medijima otkrivaju razgovore između strojovođa i željezničkog kontrolnog centra u minutama koje su prethodile smrtonosnom sudaru vlakova u kojem je poginulo najmanje 69 ljudi, a deseci su ozlijeđeni.
Nadležne službe istražuju uzrok nesreće koja se dogodila u srijedu ujutro, kada je vlak koji je prometovao iz Madrida prema Sevilli naletio na zaustavljeni vlak.
Tri audiosnimke razgovora između kontrolnog centra u Madridu i dvojice strojovođa upućuju na to da je jednom brzom vlaku odobren nastavak vožnje iako je drugi vlak, udaljen oko 25 kilometara ispred njega, bio zaustavljen zbog kvara.
Snimke su objavljene u trenutku kada je Španjolska započela trodnevnu nacionalnu žalost zbog jedne od najtežih željezničkih nesreća u novijoj europskoj povijesti.
U vlaku državnog željezničkog prijevoznika Renfe nalazilo se 397 putnika. Ispred njega, na istoj pruzi, bio je vlak privatnog prijevoznika Iryo sa 147 putnika.
Zbog navodnog problema s automatskim signalizacijskim sustavom, odnosno računalnog kvara, svi vlakovi na zahvaćenoj dionici morali su se zaustaviti.
Međutim, prema riječima španjolskog ministra prometa, vlaku Renfea poslije je pogreškom odobren nastavak vožnje, piše BBC.
Objavljeni razgovori strojovođa i kontrolnog centra
Audiosnimke koje su objavili španjolski mediji, uključujući El País i RTVE, otkrivaju što su strojovođe dvaju vlakova razgovarali s kontrolnim centrom u Madridu neposredno prije sudara.
Na jednoj snimci čuje se razgovor operatera kontrolnog centra sa strojovođom vlaka Renfe, koji je vozio iza drugog vlaka i imao određene tehničke poteškoće.
Nakon nekoliko razmijenjenih poruka operater govori strojovođi:
"Nastavite vožnju, a zatim prijeđite na sustav bočne signalizacije, uobičajenom brzinom i prema redovnom režimu prometovanja."
Strojovođa zatim pita: "Uobičajenom brzinom?"
"Da", odgovara mu operater.
Sustav bočne signalizacije rezervni je ili alternativni sustav upravljanja željezničkim prometom koji se koristi kada automatska signalizacija ili sustav prijenosa podataka prestanu raditi.
Na drugoj audiosnimci strojovođa vlaka privatnog prijevoznika Iryo obavještava kontrolni centar da je izgubljena komunikacija sa sustavom upravljanja vlakom te da se vlak ne kreće.
"Vlak stoji ispred ulaznog signala u Urdi", govori strojovođa operateru kontrolnog centra.
Nakon nekoliko razmijenjenih poruka dobiva uputu da nastavi vožnju na uobičajen način.
Međutim, prema kasnijoj snimci, strojovođa Iryja ponovno kontaktira kontrolni centar i objašnjava da ne može pokrenuti vlak.
"Vlak mi ne dopušta upravljanje sigurnosnim sustavom. Zato sam i dalje zaustavljen ispred ulaznog signala", govori.
Posljednja snimka upućuje na to da je kontrolni centar bio obaviješten da vlak Iryja i dalje stoji dok mu se vlak Renfea približavao.
Iz Iryja su priopćili da je njihov vlak "udaren straga".
Ministar prometa: Odluka je neobjašnjiva
Španjolski ministar prometa Óscar Puente izjavio je u srijedu da je odluka kojom je vlakovima dopušten nastavak vožnje bez ikakvih ograničenja brzine bila "neobjašnjiva".
Premijer Pedro Sánchez poručio je da "cijela Španjolska tuguje".
"Životi su uništeni, obitelji razorene, bol je golema", rekao je.
Spasilačke službe cijelu su noć radile pod snažnim reflektorima, režući metalne dijelove vagona u potrazi za žrtvama. Mnogi poginuli još nisu identificirani.
Prema španjolskom Ministarstvu unutarnjih poslova, na mjesto nesreće raspoređene su stotine pripadnika različitih službi kako bi pomogli u akciji spašavanja i uklanjanja posljedica sudara.
U potrazi za žrtvama i uklanjanju ruševina koriste se i dronovi te helikopteri.
Svjedoci su opisivali potresne prizore ljudi koji plaču i krvare, putnika zarobljenih na svojim sjedalima te dima koji se širio vagonima. Jedan od vagona zahvatio je požar.
Sánchez je ocijenio "neprihvatljivim" to što je Španjolska ove godine doživjela dvije teške željezničke nesreće.
U siječnju je u sudaru brzih vlakova nedaleko od Córdobe poginulo 46 ljudi. Ta se nesreća dogodila na istoj željezničkoj liniji kao i sudar u srijedu, ali znatno južnije.
Prosvjedi u Madridu, policija upotrijebila suzavac
Nakon nesreće većina političkih stranaka obustavila je kampanje uoči predstojećih izbora.
Iznimka je bila krajnje desna stranka Vox.
Njezin čelnik Santiago Abascal izjavio je da njegova stranka neće sudjelovati u onome što je nazvao pokušajima da se "žalost iskoristi za ušutkavanje kritika" stanja željezničke infrastrukture u zemlji.
Tijekom noći oko 1500 ljudi okupilo se ispred zgrade španjolskog Ministarstva prometa u Madridu, izvijestila je španjolska televizija TVE.
Prema njezinim navodima, prosvjednici su uglavnom tražili ostavke premijera Sáncheza i ministra prometa Puentea.
Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene nakon što su prosvjednici počeli bacati boce i signalne baklje.
Nisu zabilježene ozljede ni uhićenja.
Strojovođe najavljuju štrajk
Očekuje se da će strojovođe u četvrtak održati ranije planirani štrajk.
Španjolski sindikat strojovođa Semaf priopćio je da će se štrajk održati "u obranu sigurnosti željezničkog prometa".
Čelnik glavne oporbene Narodne stranke Alberto Núñez Feijóo izjavio je:
"Španjolska ima pravo znati što se događa s njezinom infrastrukturom."
U međuvremenu, obitelji putnika još su u srijedu kasno navečer pokušavale doći do informacija o svojim bližnjima koji su se nalazili u jednom od dvaju vlakova.
Španjolska Civilna garda uspostavila je posebne urede u Madridu, Toledu, Sevilli i Córdobi radi prikupljanja i provjere prijava nestalih osoba.
"Najvažniji je prioritet identifikacija nestalih osoba i uzimanje uzoraka DNK kako bi se mogli pronaći njihovi članovi obitelji", objavila je Civilna garda na društvenoj mreži X.
U Toledu, nedaleko od mjesta nesreće, stanovnici su se okupili na komemoraciji i minutom šutnje odali počast žrtvama.
Zastave Europske unije u Bruxellesu spuštene su na pola koplja, što je Europska komisija opisala kao "znak europske solidarnosti" tijekom razdoblja žalosti u Španjolskoj.
Sudar u srijedu najteža je željeznička nesreća u Španjolskoj od 2013. godine, kada je u iskakanju vlaka iz tračnica na prilazu gradu Santiago de Compostela, na sjeverozapadu zemlje, poginulo 80 ljudi.
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