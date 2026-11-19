BRUTALNI NAPAD
Svećenik u Brčkom izboden sedam puta: Uhićen napadač
Policija Brčko distrikta na sjeveru BiH uhitila je u četvrtak muškarca osumnjičenog za napad nožem na katoličkog svećenika Filipa Maršića.
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Šef lokalne policije Goran Pisić je za Alternativnu televiziju iz Banja Luke rekao da su specijalni policajci uhitili muškarca u središtu grada. Akcija je provedena u suradnji s tužiteljima koji nastavljaju istragu.
Više pojedinosti o uhićenju, osumnjičenome i okolnostima napada policija i tužitelji trebali bi iznijeti u petak, rekao je Pisić.
Svećenik izboden sedam puta
Napad na Maršića dogodio se u utorak u župnoj kući u mjestu Boću kod Brčkog. Maskiran razbojnik je prijeteći nožem tražio novac od svećenika i nakon toga nasrnuo na njega te ga sedam puta ubo nožem u predjelu prsa i ruke. U pomoć su priskočili susjedi i Maršić je zbrinut u bolnici u Brčkom.
Ondje ga je posjetio vrhbosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, pružio potporu i poželio brz oporavak.
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