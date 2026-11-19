Napad na Maršića dogodio se u utorak u župnoj kući u mjestu Boću kod Brčkog. Maskiran razbojnik je prijeteći nožem tražio novac od svećenika i nakon toga nasrnuo na njega te ga sedam puta ubo nožem u predjelu prsa i ruke. U pomoć su priskočili susjedi i Maršić je zbrinut u bolnici u Brčkom.