Štrajk će se provoditi na način da učenici i studenti ne dolaze na nastavu, nego se okupljaju ispred fakulteta i škola ili u njihovim prostorima. Sa sobom će nositi transparente na kojima će istaknuti svoje zahtjeve i probleme, s namjerom da o njima informiraju i druge učenike, studente, ali i širu javnost. U Rijeci će se srednjoškolci, najavljuje Božić, okupljati na stepenicama Bonavije.