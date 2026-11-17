N1 Srbija

Desetoro djece ozlijeđeno je u incidentu na pokretnim stepenicama u trgovačkom centru Galerija u Beogradu. Prema informacijama koje je objavio N1 Srbija, sedmero djece zadobilo je teške ozljede, dok je troje u početku okarakterizirano kao lakše ozlijeđeno.

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Svih desetoro prevezeno je u Urgentni centar, a riječ je o djeci u dobi od osam i devet godina – pet dječaka i pet djevojčica.

Iz beogradske Hitne pomoći za N1 su potvrdili da su poziv zaprimili u 14.33 sati, nakon čega je na mjesto događaja upućeno pet ekipa. Incident se, prema neslužbenim informacijama iz Ministarstva unutarnjih poslova, dogodio oko 14.35 sati.

Okolnosti pod kojima je došlo do pada djece na pokretnim stepenicama još se utvrđuju.