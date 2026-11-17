Ponovno naglašavam, ovo je bio brutalan čin, nezabilježen u dosadašnjoj psihijatrijskoj djelatnosti, i učinit ćemo sve da se takav slučaj više nikada ne ponovi. Međutim, ovo nije slučaj kojim trebamo obilježiti cijelu psihijatrijsku struku, a ponajmanje dopustiti da zbog toga budu stigmatizirani svi predani zdravstveni djelatnici – liječnici, medicinske sestre i tehničari te ostalo osoblje, a koji svakodnevno skrbe o najranjivijim skupinama našeg društva. Ova tragedija obvezuje nas da unaprijedimo rad Klinike Sveti Ivan, ali i drugih zdravstvenih ustanova.