"zadnji koji treba prozivati"
Hrstić prozvala Tomaševića: "Dopis mu je na stolu već tjedan dana"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u utorak je priopćenjem odgovorila na prozivke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Poručila mu je da, umjesto prozivki, odgovori na dopis Ministarstva koji mu, kako kaže, već tjedan dana stoji na solu.
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Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Grad Zagreb osnivač je Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Gradonačelnik imenuje predsjednika Upravnog vijeća, a Upravno vijeće imenuje ravnateljicu na prijedlog svojeg predsjednika. Dakle, uloga, obveze i odgovornost Grada Zagreba itekako postoji. Tomašević je stoga zadnji koji treba druge prozivati u ovom tragičnom slučaju u gradskoj bolnici Sveti Ivan - neka radije sagleda postupanje u svom dvorištu.
Umjesto javnih prozivki, očekujem da odgovori na dopis Ministarstva zdravstva koji mu je na radnom stolu već tjedan dana i kojim tražimo njegovo očitovanje u svojstvu predstavnika osnivača ustanove. Od njega tražimo odgovore o svim okolnostima smrti pacijenta, postupanju Uprave bolnice, pravodobnosti prijavljivanja neželjenog događaja te nadzoru nad radom ustanove, osobito imajući u vidu da je upravo gradonačelnik imenovao predsjednika Upravnog vijeća. To su ozbiljna pitanja na koja javnost zaslužuje konkretne odgovore. Gdje je očitovanje gradonačelnika?
Ako gradonačelnik Tomašević tvrdi da nema nikakve ovlasti, neka objasni zašto je potvrdio da je zaprimio dopis ravnateljice o neželjenom događaju. Zašto je bivša ravnateljica procijenila da upravo njega treba obavijestiti? I zašto je bivša ravnateljica 5. studenoga prijavu dostavila Gradskom uredu pročelnice Lore Vidović, ako Grad, kako sada tvrde, nije nadležan? Na ta pitanja javnost zaslužuje konkretne odgovore.
Upravno vijeće, na čelu s Mirandom Mrsićem, razriješilo je ravnateljicu, a sam Mrsić potom je podnio ostavku. Nakon svega što smo saznali, da ostavke nisu podnesene, i sama bih, u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i obvezama, razriješila ravnateljicu.
Zdravstvena inspekcija i nadležna istražna tijela reagirali su i rade svoj posao, bez obzira na to što gradonačelnik Tomašević tvrdi. Postoje službeni dopisi, konkretni datumi i jasan slijed događaja. Svi koji su eventualno sudjelovali u prešućivanju događaja morat će snositi odgovornost ako se ona utvrdi, uključujući i moguću kaznenu odgovornost. O tome će odlučiti DORH. Ostavke nikoga ne oslobađaju kaznene odgovornosti.
Ponovno naglašavam, ovo je bio brutalan čin, nezabilježen u dosadašnjoj psihijatrijskoj djelatnosti, i učinit ćemo sve da se takav slučaj više nikada ne ponovi. Međutim, ovo nije slučaj kojim trebamo obilježiti cijelu psihijatrijsku struku, a ponajmanje dopustiti da zbog toga budu stigmatizirani svi predani zdravstveni djelatnici – liječnici, medicinske sestre i tehničari te ostalo osoblje, a koji svakodnevno skrbe o najranjivijim skupinama našeg društva. Ova tragedija obvezuje nas da unaprijedimo rad Klinike Sveti Ivan, ali i drugih zdravstvenih ustanova.
Nakon što dobijemo rješenje o završetku inspekcijskog nadzora, otići ćemo u Kliniku Sveti Ivan i pružiti svu potrebnu pomoć kako bismo unaprijedili njezin rad. O tome sam već razgovarala s novom v. d. ravnateljicom Lidijom Hrastić-Novak", stoji u priopćenju Ministarstva.
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