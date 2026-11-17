Odbor za zdravstvo
Žestoka rasprava: Herman pitao Kekin zašto je šutjela o Jankomiru, ona mu uzvratila
Na saborskom Odboru za zdravstvo jednoglasno je u utorak dogovoreno održavanje dviju tematskih sjednica, pa će se ona o slučaju u psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru održati 25. studenoga, a o stanju psihijatrijskog sustava u Hrvatskoj 1. prosinca.
Odluka je donesena nakon rasprave o prijedlogu predsjednice Odbora Ivane Kekin (Možemo!) da se obje teme objedine u jednoj sjednici, čemu su se usprotivili članovi HDZ-a, tražeći odvojene tematske sjednice.
Potpredsjednik Odbora Mislav Herman (HDZ) predložio je da se 25. studenoga raspravi o nedavnom tragičnom događaju u Jankomiru, a u prvom sljedećem mogućem roku održi šira rasprava o psihijatrijskoj skrbi u Hrvatskoj.
“Prvi put smo u suvremenoj modernoj psihijatrijskoj praksi na ovakav način, doslovno na televizijskim kamerama, vidjeli jedan mladi život kako se gasi”, rekao je Herman.
Kekin je potom predložila da se druga sjednica održi već 26. studenoga, izrazivši bojazan da bi se rasprava o stanju psihijatrijskog sustava mogla otegnuti.
"Vidimo izvješća Europskog odbora za mučenje, vidimo izvješća pravobranitelja. Pa onda u čemu je problem? Tko od vas ima važnijeg posla 26.11. i kakvog važnijeg posla imate nego da kao saborski zastupnici ovdje razgovaramo o tome što je potrebno promijeniti da se Osijek nikada više ne ponovi, a ne samo Jankomir, da se Split ne ponovi, da se Rijeka ne ponovi, a ne samo Jankomir. Kojeg važnijeg posla kolege imate?", pitala se Kekin.
HDZ-ova Nikolina Baradić poručila je da nitko ne želi ništa odgoditi te predložila kompromis prema kojem bi se druga tematska sjednica održala tjedan dana nakon rasprave o Jankomiru, 1. ili 2. prosinca ovisno o mogućnostima potencijalnih sugovornika. Svi članovi Odbora prihvatili su taj prijedlog.
Herman prozvao Kekin zbog šutnje na sjednici Gradske skupštine
Herman je tijekom rasprave upitao Kekin zbog čega je o temi Jankomir šutjela na raspravi u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. “Mislim da netko tko je ovoliko aktivan u javnosti po pitanju problematike psihijatrije i onoga što se dogodilo u Jankomiru i traženju krivca, mislim da se takva osoba na jednoj sjednici Gradske skupštine, mogla javiti za riječ i reći nešto, a ne tamo sjediti 10, 11, 12 sati i niti stisnuti tipku mikrofona”, poručio joj je Herman.
“Osim karijernih savjeta, vi mi sad savjetujete i što vi mislite kada bih se ja trebala na koje teme oglašavati. O ovoj temi sam itekako aktivna”, odgovorila mu je Kekin.
Kekin: Šira sistemska odgovornost tek se treba utvrditi
Nakon sjednice Odbora, odgovarajući na pitanje novinara o odgovornosti za slučaj Jankomir, Kekin je rekla da se kaznena i profesionalna odgovornost utvrđuju te podsjetila da su ostavke podnijeli ravnateljica bolnice i četiri člana Upravnog vijeća.
“Šira sistemska odgovornost se tek treba utvrditi. Ovakve tematske sjednice služe da se utvrdi da li postoje sustavni propusti u organizaciji i nadzoru skrbi, kakvi su uvjeti u tim bolnicama koji dovode do vrlo redovitog kršenja Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama”, kazala je.
Osvrnula se i na pitanje političke odgovornosti, kazavši da ne poziva na ostavku ministrice zdravstva, nego na preispitivanje sustava.
“Pozivam na to da preispitamo kako je to moguće da imamo izvješće da je u nekoj bolnici 65 posto pacijenata bilo sputano. Pa kakav je to odjel? Pa gdje je to bilo? Treba preispitati kako su takve stvari moguće i kako je došlo do ovakve eskalacije koja je dovela do ovakve tragedije i do gubitka života”, rekla je.
Na pitanje o odgovornosti Grada Zagreba kao osnivača bolnice, Kekin je odgovorila da je osnivač pokazao odgovornost i pružio ruku suradnje da se zajednički radi na reformi sustava.
Upitana trebaju li četvero novih uhićenih iz slučaja Jankomir dobiti otkaze, Kekin je odgovorila da je to na ravnateljici, ali "da treba vidjeti što će reći DORH i kako će teći taj proces".
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