"Vidimo izvješća Europskog odbora za mučenje, vidimo izvješća pravobranitelja. Pa onda u čemu je problem? Tko od vas ima važnijeg posla 26.11. i kakvog važnijeg posla imate nego da kao saborski zastupnici ovdje razgovaramo o tome što je potrebno promijeniti da se Osijek nikada više ne ponovi, a ne samo Jankomir, da se Split ne ponovi, da se Rijeka ne ponovi, a ne samo Jankomir. Kojeg važnijeg posla kolege imate?", pitala se Kekin.