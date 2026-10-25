DAN SUVERENOSTI SLOVENIJE
VIDEO / Janšu u Kopru dočekali žestoki zvižduci, morala intervenirati policija
Slovenskog premijera Janeza Janšu tijekom državne proslave Dana suverenosti u Kopru dočekali su glasni zvižduci i prosvjedni povici okupljenih građana. Zbog prosvjeda je morala intervenirati i policija.
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Janez Janša je u govoru povodom 35. obljetnice slovenskog osamostaljenja istaknuo da je neovisnost rezultat dugogodišnje borbe slovenskog naroda za jezik, identitet i opstanak. Pritom je oštro kritizirao političke protivnike, optužujući ih za propuštene prilike i nazadovanje države.
"Da smo nastavili istim tempom, danas bismo bili među pet najrazvijenijih država Europske unije i doista blizu švicarskom standardu. Ali nismo", poručio je Janša, ustvrdivši da je Slovenija danas na približno 91 posto europskog prosjeka, kao i 2008. godine.
Osvrnuo se i na prosvjednike čiji su zvižduci ometali njegov govor, povezujući njihovo nezadovoljstvo s političkim podjelama u zemlji.
Policija upozoravala prosvjednike
Kako se zvižduci nisu stišavali, intervenirala je policija. Policajac je putem megafona pozivao okupljene da se udalje i ne ometaju svečanost, upozorivši ih da se prosvjed fotografira i snima. Snimke je na društvenim mrežama objavila novinarka RTV Slovenije Eugenija Carl, javlja N1 Slovenija.
Proslavi su prethodile političke napetosti zbog različitih tumačenja događaja iz razdoblja slovenskog osamostaljenja. Oporba nije sudjelovala na svečanosti, a dolazak je otkazala i predsjednica države Nataša Pirc Musar, koja se usprotivila potezima vlade, uključujući preimenovanje praznika.
Svečanosti su, uz članove aktualne vlade, nazočili i predstavnici prve slovenske vlade iz razdoblja osamostaljenja, među kojima su bili Lojze Peterle, Dimitrij Rupel, Igor Bavčar i Jelko Kacin.
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