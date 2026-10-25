VIDEO / Janšu u Kopru dočekali žestoki zvižduci, morala intervenirati policija

Kako se zvižduci nisu stišavali, intervenirala je policija. Policajac je putem megafona pozivao okupljene da se udalje i ne ometaju svečanost, upozorivši ih da se prosvjed fotografira i snima. Snimke je na društvenim mrežama objavila novinarka RTV Slovenije Eugenija Carl, javlja N1 Slovenija.