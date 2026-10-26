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Ryanair povezuje Zagreb s još jednom europskom metropolom
Irski niskotarifni prijevoznik ovog ponedjeljka pokreće redovnu liniju između Varšave Modlin i Zagreba, čime LOT Polish Airlines dobiva konkurenciju na jednoj od postojećih veza između hrvatske i poljske metropole. Ryanair će letjeti dva puta tjedno, a putnicima će ponuditi dodatnu mogućnost putovanja uz povoljne cijene karata.
Ryanair danas, 26. listopada, uvodi novu redovnu liniju između Varšave i Zagreba. Riječ je o jedinoj novoj liniji koju ovaj prijevoznik uvodi iz svoje zagrebačke baze u zimskom redu letenja 2026./2027., čime se proširuje ponuda izravnih letova iz hrvatske metropole tijekom zimskih mjeseci.
Nova linija prometovat će dva puta tjedno, ponedjeljkom i subotom, kroz cijeli zimski red letenja, a prometovanje je najavljeno i za sljedeće proljeće i ljeto. Na liniji će uglavnom prometovati zrakoplovi tipa Boeing 737 MAX 8-200, kapaciteta do 197 putnika. Prema planiranom rasporedu, Ryanair će tijekom zime obaviti 44 rotacije, odnosno ponuditi nešto više od 17.300 sjedala u oba smjera, piše Croatian Aviation.
LOT dobiva konkurenciju, ali zadržava znatno veću ponudu
Uvođenjem ove linije Ryanair izravno ulazi na tržište na kojemu LOT Polish Airlines godinama povezuje Zagreb i Varšavu. Ipak, dva prijevoznika neće konkurirati isključivo cijenom i učestalošću letova, nego i različitim poslovnim modelima te zračnim lukama koje opslužuju.
LOT tijekom ove jeseni i zime planira znatno veći broj letova između dviju metropola. Prema trenutačno dostupnom redu letenja, poljski nacionalni prijevoznik do kraja ožujka ponudit će gotovo 230 rotacija i približno 54.000 sjedala u oba smjera. Time će zadržati znatnu prednost u ukupnom kapacitetu, ali i putnicima ponuditi veću fleksibilnost zahvaljujući učestalijim polascima.
Za putnike kojima je važan izbor termina, osobito one koji putuju poslovno ili planiraju kraći boravak u Poljskoj, veći broj letova može biti važan faktor pri odabiru prijevoznika. S druge strane, Ryanair bi mogao privući putnike kojima je cijena karte presudan kriterij i koji su spremni prilagoditi svoje putovanje raspoloživim terminima.
Dva aerodroma, dvije opcije za putnike
Važna razlika između dviju linija odnosi se na zračne luke u Varšavi. LOT Polish Airlines prometuje iz glavne varšavske zračne luke Chopin (WAW), udaljene približno 10 kilometara od središta grada, dok Ryanair koristi zračnu luku Modlin (WMI), smještenu oko 40 kilometara sjeverozapadno od središta poljske metropole. Modlin je udaljeniji od središta Varšave, pa je potrebno uračunati i dodatni transfer do grada. Isti model Ryanair primjenjuje i na drugim velikim europskim tržištima, koristeći manje zračne luke udaljenije od središta gradova (sekundarne i tercijalne), poput Stansteda kod Londona (65 km od centra grada) ili pak Beauvaisa kod Pariza (gotovo 100 km od centra grada).
U slučaju Varšave, Modlin je relativno blizu te dobro povezan s gradom, pa će konačan izbor prijevoznika ali i zračne luke u ovom slučaju ovisiti o cijeni karte, redu letenja, datumu putovanja, trošku i trajanju transfera svakog putnika.
Ryanair bi mogao privući putnike nižim cijenama
Unatoč novoj konkurenciji, LOT ima prednost koju niskotarifni prijevoznik ne može jednostavno nadoknaditi. Kao mrežni prijevoznik, LOT putnicima omogućuje nastavak putovanja preko svojeg čvorišta u Varšavi prema brojnim međunarodnim odredištima u Europi i svijetu. Ryanair će se stoga prvenstveno natjecati za putnike koji putuju izravno između Zagreba i Varšave, bilo zbog turizma, privatnih razloga ili poslovnih obveza. Njegova glavna prednost trebale bi biti konkurentne cijene karata, uz uvjet da putnicima odgovaraju termini letova i udaljenost zračne luke Modlin.
Primjerice, prilikom usporedbe cijena za povratno putovanje iz Zagreba od 13. do 15. veljače 2027. godine, Ryanair je ponudio karte već od približno 80 eura, dok je LOT-ova ponuda bila oko 100 eura skuplja. Riječ je o cijenama dostupnima u trenutku provjere, koje se mogu mijenjati ovisno o potražnji, raspoloživosti sjedala i uvjetima tarife. Kod usporedbe pritom treba uzeti u obzir i moguće dodatne troškove prtljage, odabira sjedala te prijevoza do i od zračne luke, što svakako ovisi i o poslovnom modelu svakog prijevoznika.
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