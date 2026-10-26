Ryanair povezuje Zagreb s još jednom europskom metropolom

Primjerice, prilikom usporedbe cijena za povratno putovanje iz Zagreba od 13. do 15. veljače 2027. godine, Ryanair je ponudio karte već od približno 80 eura, dok je LOT-ova ponuda bila oko 100 eura skuplja. Riječ je o cijenama dostupnima u trenutku provjere, koje se mogu mijenjati ovisno o potražnji, raspoloživosti sjedala i uvjetima tarife. Kod usporedbe pritom treba uzeti u obzir i moguće dodatne troškove prtljage, odabira sjedala te prijevoza do i od zračne luke, što svakako ovisi i o poslovnom modelu svakog prijevoznika.