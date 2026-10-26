POLITIČKI PREOKRET U SRBIJI
Pogledajte kako je RTS izvijestio o pobjedi studenata, građani ih zasuli kritikama: "Sram vas bilo"
Objava Radio-televizije Srbije (RTS) o pobjedi Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji izazvala je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama.
Građani su javnom servisu zamjerili dosadašnje izvještavanje o studentskim prosvjedima, a posebno činjenicu da je RTS, koji je ranije bio kritiziran zbog korištenja izraza "blokaderi”, sada izvijestio o izbornoj pobjedi studenata.
U prilogu, koji traje približno dvije minute, javna televizija izvijestila je o izbornoj pobjedi Studentske liste te prikazala slavlje njezinih pristaša.
Međutim, objava je izazvala niz kritika na račun RTS-a, kojem su građani mjesecima zamjerali način izvještavanja o studentskom pokretu.
Prvi dnevnik RTS-a nakon pobede Studentske liste pic.twitter.com/iw6zzglPUW— Pavle Kosić (@pavlekosic1) October 25, 2026
"Više nije blokaderska lista, sad je Studentska?"
"Više nije blokaderska lista, sad je Studentska, je li?!", napisao je jedan korisnik.
"Koliko li su iznenađeni svi oni ljudi koji dosad nisu ni vidjeli studente na RTS-u", ironično je komentirao drugi.
Posebno je pozornost privukao komentar u kojem je jedan korisnik usporedio ranije izvještavanje RTS-a s prilogom emitiranima nakon izbora.
"Od blokaderskog pokreta do Studentske liste. Od parka studenata koji žele učiti do šatorskog naselja, uz sramežljivo koketiranje s izrazom Ćacilend. Od jedva pet sekundi u programu do solidnih minutu i dvadeset sekundi. Vidiš kako se može?", napisao je.
Neki komentatori bili su znatno oštriji.
"O, pa i vi ste čuli da postoje studenti? Sram vas bilo do kraja vaših bijednih života", stoji u jednom od komentara.
"Otišao im glavni urednik Vučić"
Dio korisnika društvenih mreža promjenu u izvještavanju povezao je s izbornim porazom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke (SNS).
"Otišao im glavni urednik Vučić pa su promijenili programsku shemu. Strašno. Mnogi ljudi nisu znali za Studentsku listu, bit će u šoku", napisao je jedan korisnik.
Drugi su kritizirali program RTS-a tijekom izborne večeri.
"RTS je sinoć, kao javni servis građana, emitirao igrani film! Besramnici", poručio je jedan komentator.
Pojavili su se i zahtjevi za promjenama u javnom servisu.
"Ne zanima nas, gašenje RTS-a i ništa manje od toga", napisao je jedan korisnik, dok je drugi ustvrdio da će Manja Grčić imati najkraći direktorski mandat u povijesti RTS-a.
Studenti mjesecima kritizirali RTS
Podsjetimo, tijekom višemjesečnih prosvjeda u Srbiji studenti su u više navrata prosvjedovali ispred zgrade RTS-a, optužujući javnu televiziju za pristrano izvještavanje i nedovoljnu zastupljenost studentskih zahtjeva u informativnom programu.
Posebno su kritizirali korištenje izraza "blokaderi", smatrajući da se njime studentski pokret nastoji prikazati u negativnom svjetlu.
Studenti su zahtijevali objektivno izvještavanje o prosvjedima i ravnopravnu zastupljenost različitih društvenih i političkih stavova.
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