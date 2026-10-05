VIŠE OD STO KOMENTARA
Slabiji potres kod Zagreba: "Dobro je zdrmalo, opet stari strah probudilo"
Slabiji potres zabilježen je u ponedjeljak, 37 minuta nakon ponoći, na području Zagreba. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio sedam kilometara sjeveroistočno od Zagreba, na dubini od sedam kilometara.
Oglas
Magnituda potresa iznosila je 1,2 prema Richteru, no unatoč tome brojni građani javili su da su osjetili podrhtavanje. Na stranici EMSC-a ubrzo se pojavilo više od stotinu komentara.
"Opet onaj prokleti zvuk koji smo jedva zaboravili", napisao je jedan korisnik, dok je drugi naveo da se potres "dobro čuo".
"Dobro je zdrmalo, opet stari strah probudilo", stoji u jednom od komentara.
Građani iz Dubrave, Dankovca i Markuševca uglavnom su opisivali kratku vibraciju popraćenu karakterističnim zvukom.
"Osjećaj kao da je bomba eksplodirala, Dubrava-Dankovec", napisao je jedan korisnik, javlja Net.hr.
Bilo je i šaljivih reakcija
Iz Markuševca je stigao komentar: "Udar, krov zaškripao", dok je jedan stanovnik Dubrave opisao "ružan zvuk i vibraciju".
Potres je osjetio i motociklist koji je u tom trenutku prolazio kroz markuševečku Trnavu. Naveo je da je osjetio neobične vibracije na upravljaču te je prvo pomislio da nešto nije u redu s motociklom.
"Zatresla se kuća i onaj dubok zvuk se čuo", opisao je još jedan građanin.
Bilo je i šaljivih reakcija. Jedan korisnik EMSC-a svoj je doživljaj sažeo riječima: "Kratka trešnja, ništa nije palo, cijene i dalje rastu."
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas