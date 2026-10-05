legendarni glumac
Clint Eastwood odbio ulogu u filmu koji je zaradio 300 milijuna dolara: "To je za nekoga, ali ne za mene“
Clint Eastwood se tijekom višedesetljetne karijere pojavio u filmovima različitih žanrova, a istaknuo se i kao redatelj.
Oglas
Ipak, postoji jedna velika filmska uloga koju je Eastwood mogao dobiti, ali ju je odbio. Riječ je o Supermanu, liku koji je krajem sedamdesetih dobio jednu od svojih najpoznatijih filmskih verzija.
Film „Superman“ Richarda Donnera iz 1978. godine postao je prekretnica za žanr filmova o superherojima. Christopher Reeve tada je odjenuo čuveni kostim Čovjeka od čelika, dok je Gene Hackman utjelovio njegova velikog protivnika Lexa Luthora.
Međutim, prije nego što je Reeve dobio priliku postati Superman, među glumcima koji su se razmatrali za tu ulogu bio je i Clint Eastwood.
Sam glumac poslije je govorio o tome.
"Bilo je to kada su tek počeli razmišljati o snimanju filma. Pomislio sam: 'Superman? Ne, ne, to nije za mene.' Ne zato što s tim nešto nije u redu. To je za nekoga, ali ne za mene“, svojedobno je rekao, piše Far Out Magazine.
Ulogu je na kraju dobio Reeve, a film je postigao velik uspjeh i zaradio 300 milijuna dolara samo od prodaje kino-ulaznica.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas