IZVANREDNI IZBORI U SRBIJI
VIDEO Užičko kolo u središtu Ljubljane dok birači čekaju u redu za glasanje
Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji jedna su od glavnih vijesti na N1 Slovenija zbog nesvakidašnjih prizora koje su srpski birači priredili u središtu Ljubljane.
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Glasanje se održava i u Veleposlanstvu Srbije u središtu Ljubljane, gdje se birači okupljaju od ranih jutarnjih sati, javlja N1 Slovenija. Ispred veleposlanstva stvorio se dugačak red građana koji žele ostvariti svoje biračko pravo na izvanrednim parlamentarnim izborima.
Među okupljenima su Dragica i Maksim, koji su iz Kopra u Ljubljanu doputovali s dvogodišnjim djetetom.
Ispričali su da su iz Kopra krenuli već u 5.30 sati, a ispred biračkog mjesta stigli su oko 7.30.
Kako bi glasali, morali su čekati sat i pol, no budući da su sa sobom imali malo dijete, omogućeno im je da glasaju preko reda. Njihov prijatelj morao je čekati gotovo dva sata.
Dragica i Maksim prije deset godina preselili su se iz Šapca u Sloveniju, nadajući se boljem životu.
Užičko kolo ispred veleposlanstva
Obje su ispričale da u Srbiji nisu pronašle priliku za kvalitetan život i posao, zbog čega su se odlučile preseliti u Sloveniju.
Unatoč dugom čekanju, među okupljenima ispred veleposlanstva vladala je živahna atmosfera. Birači su zapjevali, a u jednom trenutku zaigrali su i poznato užičko kolo, pretvorivši čekanje na glasanje u nesvakidašnji prizor u središtu Ljubljane.
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