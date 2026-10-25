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RED PRED VELEPOSLANSTVOM

Rekordna izlaznost: Gužve za glasanje na srpskim izborima i u Zagrebu

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N1 Info
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25. lis. 2026. 10:56
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PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Redovi za glasanje na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji stvorili su se i u Zagrebu. Ispred Veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj jutros se okupio veći broj građana koji čekaju kako bi ostvarili biračko pravo.

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Glasanje je organizirano u Veleposlanstvu Srbije u Zagrebu, a ondje mogu glasati državljani Srbije koji borave u Hrvatskoj, uključujući Zagreb, Rijeku, Split i Zadar.

Biralište je otvoreno od 7 do 20 sati, a pravo glasa imaju srbijanski državljani koji su se pravodobno prijavili za glasanje u inozemstvu i upisani su u birački popis za zagrebačko biračko mjesto.

Za glasanje je potrebno predočiti važeću srbijansku osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Gužve ispred veleposlanstva u Zagrebu zabilježene su dok je u Srbiji znatno veća izlaznost nego na prethodnim parlamentarnim izborima.

Na današnjim izborima građani Srbije biraju 250 zastupnika Narodne skupštine, a natječe se ukupno 18 izbornih lista.

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Teme
izbori u srbiji srbija srbija izbori srpsko veleposlanstvo u hrvatskoj

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