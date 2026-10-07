crveni karton
ANKETA / Je li Perišić zaslužio isključenje?
Crveni karton Ivanu Perišiću u utakmici protiv Španjolske na Poljudu glavna je tema u Hrvatskoj u srijedu.
Oglas
Zbog prekršaja na Marcu Cucurelli, belgijski sudac Erik Lambrechts pokazao mu je drugi žuti i Perišić je morao napustiti teren.
Cucurellu su do kraja utakmice pratili zvižduci s punih poljudskih tribina, a burno je reagirao i hrvatski izbornik Slaven Bilić koji je potpuno izgubio živce.
Bilićevu reakciju, jasno je to jutro poslije, potpuno razumije gotovo cijela nacija. Recite nam što vi mislite: Je li Perišić zaslužio isključenje?
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas