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crveni karton

ANKETA / Je li Perišić zaslužio isključenje?

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07. lis. 2026. 10:54
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Soccer Football - Nations League - A3 - Croatia v Spain - Stadion Poljud, Split, Croatia - October 6, 2026 Croatia's Ivan Perisic reacts after a missed chance REUTERS/Antonio Bronic
REUTERS / Antonio Bronic

Crveni karton Ivanu Perišiću u utakmici protiv Španjolske na Poljudu glavna je tema u Hrvatskoj u srijedu.

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Zbog prekršaja na Marcu Cucurelli, belgijski sudac Erik Lambrechts pokazao mu je drugi žuti i Perišić je morao napustiti teren.

Cucurellu su do kraja utakmice pratili zvižduci s punih poljudskih tribina, a burno je reagirao i hrvatski izbornik Slaven Bilić koji je potpuno izgubio živce.

Bilićevu reakciju, jasno je to jutro poslije, potpuno razumije gotovo cijela nacija. Recite nam što vi mislite: Je li Perišić zaslužio isključenje?

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crveni karton hrvatska nogometna reprezentacija ivan perišić poljud slaven bilić sportske vijesti vatreni

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