"Je li ovo Putinov Černobil?": Rusija tvrdi da nema kuge, Rubio poručio: Podijelite više informacija

Američki predsjednik Donald Trump također je rekao da je smrt laboratorijske radnice "velik problem za Rusiju" i ponudio pomoć Moskvi u suočavanju sa situacijom. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da joj je Rusija rekla kako u Irkutsku nema slučajeva kuge, ali Reuters nije mogao utvrditi znači li to da je kuga isključena i kao mogući uzrok smrti laboratorijske radnice.