SMRT LABORANTICE U SIBIRU
"Je li ovo Putinov Černobil?": Rusija tvrdi da nema kuge, Rubio poručio: Podijelite više informacija
Smrt 28-godišnje laboratorijske radnice u institutu za istraživanje kuge u Sibiru izazvala je međunarodnu zabrinutost, dok Moskva daje malo informacija o slučaju, a američki državni tajnik Marco Rubio poziva Rusiju na veću transparentnost.
Darya Shipilova, 28-godišnja zaposlenica Instituta za istraživanje kuge u Irkutsku, umrla je 2. listopada nakon što je oboljela od upale pluća nepoznatog uzroka.
Ruske vlasti zasad nisu potvrdile da je njezina smrt povezana s kugom ili radom u laboratoriju, no slučaj je izazvao zabrinutost nakon što je oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu s njom stavljeno u karantenu, piše Reuters.
Institut u kojem je Shipilova radila specijaliziran je za istraživanje kuge i drugih opasnih zaraznih bolesti. Nakon njezine smrti ruske su vlasti poduzele mjere opreza, uključujući nadzor osoba koje su s njom bile u kontaktu.
Ruska zdravstvena služba Rospotrebnadzor priopćila je da je Shipilova umrla od upale pluća nepoznatog uzroka te da kod osoba koje su bile s njom u kontaktu nisu pronađeni uzročnici povezani s njezinim radom. Oko 200 ljudi u početku je bilo obuhvaćeno karantenom, a lokalne vlasti objavile su da je dio njih u međuvremenu pušten.
Što se dogodilo u laboratoriju?
O okolnostima u kojima se Shipilova razboljela zasad nema pouzdanih potvrđenih informacija. U ruskim medijima pojavile su se tvrdnje da je tijekom rada možda razbila epruvetu s bakterijama, no ruske su zdravstvene vlasti takve navode odbacile. Pojavile su se i druge teorije, uključujući mogućnost da se zarazila tijekom putovanja.
Reuters navodi da za nijednu od tih teorija zasad nema dokaza u javno dostupnim informacijama. Nije potvrđeno ni da je Shipilova imala kugu. Jedan je regionalni dužnosnik ranije rekao da je od te bolesti "možda" umrla, no ruska zdravstvena služba navodi da je uzrok smrti bila upala pluća nepoznate etiologije.
Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je Rusiju da objavi više informacija o slučaju. "Mislim da je na Rusiji da, očito, podijeli više informacija sa svijetom", rekao je Rubio, dodajući da SAD situaciju prati "vrlo pomno".
Američki predsjednik Donald Trump također je rekao da je smrt laboratorijske radnice "velik problem za Rusiju" i ponudio pomoć Moskvi u suočavanju sa situacijom. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da joj je Rusija rekla kako u Irkutsku nema slučajeva kuge, ali Reuters nije mogao utvrditi znači li to da je kuga isključena i kao mogući uzrok smrti laboratorijske radnice.
Newsweek: Je li ovo "Putinov Černobil"?
Slučaj je zbog manjka informacija i oprečnih poruka ruskih vlasti već počeo dobivati i širi politički kontekst. Newsweek je situaciju opisao kroz pitanje je li riječ o "Putinovu Černobilu", povlačeći paralelu s načinom na koji je sovjetsko vodstvo 1986. reagiralo na nuklearnu katastrofu u Černobilu i pokušalo ograničiti informacije o njezinim razmjerima.
U aktualnom slučaju, međutim, još nema potvrde da se dogodio laboratorijski incident, niti da je riječ o epidemiji kuge. Upravo nedostatak potvrđenih informacija i različite tvrdnje o tome što se dogodilo potaknuli su nagađanja na društvenim mrežama.
Susjedne zemlje pojačale mjere opreza
Slučaj se prati i izvan Rusije. Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan objavili su da pojačavaju mjere opreza na granicama kako bi se zaštitili od moguće zarazne bolesti.
AP navodi da Svjetska zdravstvena organizacija trenutačno procjenjuje globalni rizik kao vrlo nizak. Istodobno, zdravstveni stručnjaci naglašavaju da je plućna kuga ozbiljan oblik bolesti, ali da se može liječiti antibioticima ako se pravodobno prepozna.
Za sada, dakle, ostaje nepoznato od čega je točno Shipilova umrla i je li njezina smrt na bilo koji način povezana s radom u institutu. Ruske vlasti tvrde da nema dokaza o povezanosti s kugom, dok međunarodna pozornost raste zbog nedostatka potpunih informacija o slučaju.
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