burna reakcija
VIDEO / Bilić potpuno izgubio živce nakon crvenog kartona Perišiću, pogledajte snimku
Hrvatska i Španjolska odigrale su u utorak navečer na Poljudu zanimljivu utkmicu. Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u prvom dijelu, ali Furija se vratila golom Mikela Merina.
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Perišićev drugi pokušaj zaustavio je Unai Simon.
Perišić je zbog prekršaja na Marcu Cucurelli dobio drugi žuti karton i morao je napustiti teren, a na tu odluku suca burno je reagirao izbornik Slaven Bilić.
Naime, dok je VAR provjeravao odluku suca, Bilić je vikao i čini se i psovao.
OVDJE možete vidjeti Bilićevu bijesnu reakciju.
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