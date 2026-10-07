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burna reakcija

VIDEO / Bilić potpuno izgubio živce nakon crvenog kartona Perišiću, pogledajte snimku

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07. lis. 2026. 10:28
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Soccer Football - Nations League - A3 - Croatia v Spain - Stadion Poljud, Split, Croatia - October 6, 2026 Croatia coach Slaven Bilic reacts REUTERS/Antonio Bronic
REUTERS / Antonio Bronic

Hrvatska i Španjolska odigrale su u utorak navečer na Poljudu zanimljivu utkmicu. Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u prvom dijelu, ali Furija se vratila golom Mikela Merina.

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Perišićev drugi pokušaj zaustavio je Unai Simon.

Perišić je zbog prekršaja na Marcu Cucurelli dobio drugi žuti karton i morao je napustiti teren, a na tu odluku suca burno je reagirao izbornik Slaven Bilić.

Naime, dok je VAR provjeravao odluku suca, Bilić je vikao i čini se i psovao.

OVDJE možete vidjeti Bilićevu bijesnu reakciju.

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hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija poljud slaven bilić vatreni

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