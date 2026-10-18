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muke za Flicka

Barça razbila Betis, ali onda su krenuli problemi: Usred noći stigla objava iz kluba

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N1 Info
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18. lis. 2026. 11:17
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Soccer Football - LaLiga - Real Betis v FC Barcelona - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - October 17, 2026
REUTERS/Marcelo Del Pozo

Momčad Barcelone nije se uspjela vratiti kući nakon utakmice protiv Betisa, kako je prvotno bilo planirano. Igrači su morali prenoćiti u hotelu u Sevilli jer zbog meteorološkog upozorenja koje je na snazi u brojnim dijelovima Španjolske nisu mogli otputovati. Naposljetku je potvrđeno da će Barcelonin povratni let iz Seville biti u nedjelju u 12 sati.

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Prije konačnog otkazivanja leta momčad je prošla kroz višesatno čekanje. Igrači su se već smjestili u čarter zrakoplov u zračnoj luci San Pablo u Sevilli, no zbog nevremena polijetanje je nekoliko puta odgođeno, piše Marca.

U zrakoplovu su čekali dva sata, nadajući se odobrenju za polijetanje koje nikada nije stiglo. Klub je otkazivanje leta objavio na društvenoj mreži X oko dva sata ujutro.

Otkazivanje leta dogodilo se u trenutku kada je u Kataloniji na snazi najviši stupanj meteorološkog upozorenja. Nekoliko sati prije zastoja u zračnoj luci, služba civilne zaštite u subotu je već izdala upozorenja za više područja zbog prognoziranih obilnih kiša, pri čemu se očekivalo i do 100 litara oborine po četvornome metru.

Promjena planova dolazi neposredno uoči ključnog tjedna za momčad Hansija Flicka, koja u utorak gostuje kod PSG-a u Ligi prvaka, a u nedjelju dočekuje Real Madrid u španjolskom prvenstvu, La Ligi.

Barcelona je nakon pobjede protiv Betisa (5-2) zadržala pobjednički niz od početka sezone: odigrala je 11 utakmica u La Ligi i Ligi prvaka i slavila u svih 11. Golove s utakmice pogledajte ovdje.

Teme
betis fc barcelona la liga liga prvaka nevrijeme nogometna momčad otkazivanje leta

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