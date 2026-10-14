bizarne scene u istanbulu
VIDEO / Hansi Flick ostao zarobljen iza zaljučanih vrata, nitko nije mogao naći ključ
Barcelona je velikim preokretom slavila u gostima kod Galatasaraya (4:1) u utakmici Lige prvaka, a nakon posljednjeg sučeva zvižduka na stadionu u Istanbulu dogodila se situacija koja je izazvala čuđenje među okupljenim novinarima.
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Naime, trener katalonskog velikana Hansi Flick trebao se pojaviti na konferenciji za medije, no u tome su ga spriječila zaključana vrata. Nijemac je ostao s druge strane vrata, a nitko od osoblja stadiona nije mogao pronaći ključ kojim bi ih otključao, prenosi Gol.hr.
O neobičnom događaju izvijestio je novinar The Athletica Pol Ballus, koji je na platformi X podijelio snimku zaključanih vrata i otkrio zbog čega Flick kasni na konferenciju.
Osoblje stadiona pokušavalo je riješiti problem dok su novinari čekali Barcelonina trenera. Nakon nekoliko minuta vrata su napokon otvorena, a Flick je mogao stati pred predstavnike medija.
Remarkable scenes at the Ali Sami Yen stadium. Hansi Flick can’t come at his press conference after the Galatasaray game because he is locked behind this door and nobody can find the key. https://t.co/I2X1dgpKH3— Pol Ballús (@polballus) October 13, 2026
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