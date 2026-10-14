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bizarne scene u istanbulu

VIDEO / Hansi Flick ostao zarobljen iza zaljučanih vrata, nitko nije mogao naći ključ

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14. lis. 2026. 08:33
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afp hansi flick
CHRISTOF STACHE / AFP / POOL

Barcelona je velikim preokretom slavila u gostima kod Galatasaraya (4:1) u utakmici Lige prvaka, a nakon posljednjeg sučeva zvižduka na stadionu u Istanbulu dogodila se situacija koja je izazvala čuđenje među okupljenim novinarima.

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Naime, trener katalonskog velikana Hansi Flick trebao se pojaviti na konferenciji za medije, no u tome su ga spriječila zaključana vrata. Nijemac je ostao s druge strane vrata, a nitko od osoblja stadiona nije mogao pronaći ključ kojim bi ih otključao, prenosi Gol.hr.

O neobičnom događaju izvijestio je novinar The Athletica Pol Ballus, koji je na platformi X podijelio snimku zaključanih vrata i otkrio zbog čega Flick kasni na konferenciju.

Osoblje stadiona pokušavalo je riješiti problem dok su novinari čekali Barcelonina trenera. Nakon nekoliko minuta vrata su napokon otvorena, a Flick je mogao stati pred predstavnike medija.

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Teme
fc barcelona galatasaray hansi flick istanbul liga prvaka nogomet

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