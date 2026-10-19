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Portugalski nogometni savez

Cristiano Ronaldo saznao kaznu zbog napuštanja reprezentacije!

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Hina
|
19. lis. 2026. 20:20
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Soccer Football - UEFA Nations League - Portugal's Cristiano Ronaldo during training Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
via REUTERS / Johan Nilsson

Svjetski rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka za reprezentaciju, 41-godišnji portugalski napadač Vristiano Ronaldo suspendiran je na 30 dana zbog napuštanja reprezentativnog kampa nakon svađe s izbornikom Jorgeom Jesusom ranije ovog mjeseca, objavio je Portugalski nogometni savez.

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Ronaldo je dobio i smiboličnu novčanu kaznu od 255 eura.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp u Kopenhagenu uoči dvoboja Lige nacija protiv Danske optuživši Jesusa za kršenje obećanja u vezi njegove uloge u reprezentaciji jer ga nije uvodio u igru tijekom prethodnog dvoboja protiv Norveške.

Jesus je opovrgnuo davanje bilo kakvog obećanja Ronaldu.

Disciplinska komisija stoga je zaključila kako je Ronaldo namjerno prekršio članak 160(1) disciplinskih pravila Portugalskog saveza.

Nije poznato kada će Ronaldo odlužiti suspenziju, a predsjednik Saveza Pedro Proenca izjavio je kako se svi u toj organizaciji nadaju kako će se Ronaldo vratiti u sastav kada se čitav slučaj okonča.

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cristiano ronaldo kazna

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