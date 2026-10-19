Nova pravila igre
Bilić mijenja Dalićevu praksu!
Slaven Bilić mijenja pravila igre. U ponedjeljak 26. listopada neće objaviti popis igrača na koje računa za utakmice s Engleskom i Češkom u Ligi nacija, čiji su termini 12. i 15. studenoga. Praksa koja je kod Zlatka Dalića funkcionirala bez izuzetka, sada prestaje.
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Ponedjeljak 26. listopada rok je kad izbornici moraju UEFA-i dati imena igrača koje su pozvali za predstojeću akciju. Na njima je hoće li taj popis objaviti isti dan ili kasnije. Bilić je svoj prvi ponudio javnosti po staroj shemi, kao što je to redovno u gotovo devet godina mandata radio Dalić, no mnogi imaju drugačiju metodu: listu daju UEFA-i, ali je sačuvaju u tajnosti te je potom objave nekoliko dana prije "prozivke". Tako su napravili naši suparnici u Ligi nacija uoči prve akcije, a tako će sada i Bilić. Još nije definirano koji dan točno će roster biti vani, ali ne bismo se začudili da to bude tek u petak 6. studenoga. Nakon što se odigraju europske utakmice koje su taj tjedan, pišu SN.
Dakle, Bilić će u ponedjeljak dati širi popis koji će Iva Olivari poslati UEFA-i, a konačan, s 23 do 26 igrača, kako već odluči, tek tjedan ili desetak dana kasnije. Tako si daje vremena da dodatno poprati formu igrača, ali i njihovo zdravlje. Posljednji hrvatski izbornik koji je u jednom razdoblju imao takvu praksu bio je Ante Čačić. Dalić to nije želio jer ostavlja prostor novinarima da se raspituju tko je u reprezentaciji, a tko nije. Ako bi netko otpao, on bi dodao zamjenu s pretpoziva.
Nova izbornikova odluka povećava vjerojatnost da će svih 27 igrača koji su bili akteri posljednje akcije u ponedjeljak ponovno biti na listi, pa uz njih još niz imena jer kad se UEFA-i šalje popis nema poziva i pretpoziva, svi su pozvani, a prema javnosti i samim igračima se komunicira tko treba doći, a tko ostaje stand-by. No, to ujedno znači da sada igrači koji su dobili poziv, sve dok Bilić ne objavi tko točno treba stići, neće biti sigurni jesu li zaista pozvani ili će ostati prekobrojni. Prvi pouzdan signal bit će im kad ih nazove Iva kako bi se dogovorili za avionsku kartu. To se odnosi na one koji su rubni jer mnogi znaju da su sigurno dio reprezentacije. Za prvu Bilićevu akciju na papiru su bila 33 igrača, slično očekujemo i sada, oko 35 imena.
Ovaj tjedan svi imaju po jedan prvenstveni nastup, a mnogi dvije utakmice zbog Europe, dok do konačne objave tko će činiti Vatrene u pravilu svakome slijede još dva ili tri ogleda.
Tko će se naći na okupljanju, a tko neće, rano je predviđati. U prvoj Bilićevoj akciji samo četvorica nisu igrali ni minutu, osim vratara Dominika Kotarskog i Ivora Pandura, to su bili Andrej Kramarić i Lovro Majer.
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