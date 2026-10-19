Bilić mijenja Dalićevu praksu!

Nova izbornikova odluka povećava vjerojatnost da će svih 27 igrača koji su bili akteri posljednje akcije u ponedjeljak ponovno biti na listi, pa uz njih još niz imena jer kad se UEFA-i šalje popis nema poziva i pretpoziva, svi su pozvani, a prema javnosti i samim igračima se komunicira tko treba doći, a tko ostaje stand-by. No, to ujedno znači da sada igrači koji su dobili poziv, sve dok Bilić ne objavi tko točno treba stići, neće biti sigurni jesu li zaista pozvani ili će ostati prekobrojni. Prvi pouzdan signal bit će im kad ih nazove Iva kako bi se dogovorili za avionsku kartu. To se odnosi na one koji su rubni jer mnogi znaju da su sigurno dio reprezentacije. Za prvu Bilićevu akciju na papiru su bila 33 igrača, slično očekujemo i sada, oko 35 imena.