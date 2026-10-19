Ricky Gervais stiže u Zagreb! Slavni komičar najavio veliki nastup, poznato kada kreće prodaja ulaznica

Do kraja 2027. godine, Gervais će nastaviti obilaziti svijet te će njegov nastup biti snimljen i postati njegov peti Netflixov specijal. Netflix je otkupio prava na "Legend" za sada neobjavljeni iznos, a povodom toga Gervais je rekao da neće otkriti koliko ga plaćaju, ali da mu je ovo "dosad najdraži ugovor".