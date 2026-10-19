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SVJETSKA ZVIJEZDA U HRVATSKOJ

Ricky Gervais stiže u Zagreb! Slavni komičar najavio veliki nastup, poznato kada kreće prodaja ulaznica

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Hina
|
19. lis. 2026. 13:07
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Actor/ Comedian Ricky Gervais Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Getty Images via AFP / CINDY ORD

Stand-up komičar Ricky Gervais nastupit će 19. lipnja 2027. u Areni Zagreb u sklopu svoje svjetske stand-up turneje "Legend", za koju je najavio prve europske datume, među kojima su i nastupi u Antwerpenu, Barceloni, Lisabonu, Beču, Parizu, Amsterdamu, Zürichu i Stockholmu.

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"Ovo je moj dosad najosobniji show, a budući da su i kultura otkazivanja i većina ljudi koje sam poznavao dok sam odrastao mrtvi, sada napokon mogu govoriti što god mi se prohtije”, izjavio je Gervais.

Do kraja 2027. godine, Gervais će nastaviti obilaziti svijet te će njegov nastup biti snimljen i postati njegov peti Netflixov specijal. Netflix je otkupio prava na "Legend" za sada neobjavljeni iznos, a povodom toga Gervais je rekao da neće otkriti koliko ga plaćaju, ali da mu je ovo "dosad najdraži ugovor".

Prethodne Gervaisove turneje "Humanity", "Supernature", "Armageddon" i "Mortality" oborile su rekorde prodaje ulaznica, a nakon objavljivanja zauzele su vodeća mjesta na Netflixovim ljestvicama gledanosti. Turneje "Armageddon" i "Mortality" donijele su prestižne nagrade Zlatni globus u kategoriji najboljeg televizijskog stand-up nastupa, 2024. odnosno 2026. godine.

Tijekom svojih posljednjih turneja postavio je brojne rekorde posjećenosti stand-up nastupa na engleskom jeziku u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Portugalu, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Češkoj.

Gervais će i ovoga puta dio prihoda od prodaje ulaznica za turneju donirati u humanitarne svrhe. Po završetku njegove prethodne turneje "Mortality" 2025. godine, organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja diljem svijeta donirano je 2,43 milijuna britanskih funti.

Ricky Gervais smatra se jednim od najutjecajnijih britanskih komičara još od vremena Charlieja Chaplina, a 2016. godine osvojio je prestižnu nagradu Charlie Chaplin Britannia Award za iznimna postignuća u komediji, koju dodjeljuje BAFTA Los Angeles.

Autor je i glavna zvijezda kultnih televizijskih serija "The Office", "Extras" i "Derek", kao i hvaljene Netflixove hit-serije "After Life". Njegov nastup u legendarnom Hollywood Bowlu u Los Angelesu 2023. godine ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao komičarski nastup s najvećom zaradom u povijesti.

Tijekom svoje karijere Gervais je osvojio brojne nagrade i priznanja te su sve tri sezone njegove iznimno uspješne serije "After Life" naišle na oduševljenje kritike. Njegova kultna serija "The Office" najuspješnija je britanska humoristična serija svih vremena, prikazana u više od 90 zemalja svijeta, uz čak 14 međunarodnih adaptacija.

Ricky Gervais je pet puta bio voditelj svečane dodjele Zlatnih globusa, i to 2010., 2011., 2012., 2016. i 2020. godine.

Prodaja ulaznica za nastup u Zagrebu počinje u petak, 23. listopada.

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ricky gervais stand-up

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