ROB JETTEN
Nizozemski premijer očekuje s partnerom prvo dijete
Nizozemski premijer Rob Jetten objavio je u ponedjeljak da on i njegov partner očekuju svoje prvo dijete uz pomoć surogat majke i donatorice jajne stanice.
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"Netko vrlo poseban je na putu. Vidimo se 2027., maleni”, objavio je Rob Jetten na osobnom Instagram profilu, dodavši emojije dječje glavice i bočice.
"Nema dovoljno velikih riječi kojima bismo zahvalili našoj donatorici jajnih stanica, našoj surogat majci i objema njihovim obiteljima. Bez vas ništa od ovoga ne bi bilo moguće”, poručio je.
Jetten je zaručen za argentinskog reprezentativca u hokeju na travi Nicolasa Keenana. Par se planirao vjenčati ovog ljeta, no vjenčanje su odgodili ubrzo nakon što je Jetten ove godine preuzeo premijersku dužnost.
Jetten (39) je postao najmlađi premijer u nizozemskoj povijesti nakon neočekivane izborne pobjede njegove stranke D66 prije godinu dana.
Prijateljska pomoć
Surogat majka i donatorica jajne stanice nizozemske su prijateljice para koje već imaju vlastitu djecu i nisu imale nikakve komercijalne motive za pomoć, objavila je stranka D66 u priopćenju na svojoj internetskoj stranici.
U Nizozemskoj je protuzakonito plaćati pomoć surogat majke.
Iz stranke D66 poručili su da je trudnoća ostvarena uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje bila u potpunosti u skladu s nizozemskim propisima te da je omogućena kroz usluge umjetne oplodnje u Nizozemskoj.
Iz stranke su naveli i da će Jetten po rođenju djeteta uzeti nekoliko dana slobodno kako bi bio uz obitelj, ali ne planira dulji rodiljni dopust.
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