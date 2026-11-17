TEŠKE OPTUŽBE
SOS Balkanroute: Bosanska policija potvrdila incident na granici, bolnica u Bihaću potvrdila prijelome migranata
Kantonalna bolnica u Bihaću i policija Unsko-sanskog kantona potvrdile su da su zabilježene ozljede migranata koji tvrde da su ih prošlog tjedna pretukli pripadnici hrvatske granične policije, priopćila je organizacija SOS Balkanroute.
Oglas
Prema navodima austrijske organizacije SOS Balkanroute, 11. studenoga oko 15 maskiranih hrvatskih policajaca navodno je pretuklo i prisilno vratilo u Bosnu i Hercegovinu 53 migranta, među kojima su bile tri žene i dvoje maloljetnika.
Kantonalna bolnica Bihać pregledala je osam osoba, od kojih su dvije imale prijelome kostiju, potvrdio je za BHRT dr. Amel Mizić, načelnik Centra urgentne medicine. Dvoje migranata naknadno je hospitalizirano nakon što su počeli iskašljavati krv.
Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona potvrdili su da je policija razgovarala s ozlijeđenima, koji su izjavili da su ih tijekom pokušaja prelaska granice ozlijedili hrvatski policajci.
"Hrvatska policija je došla i uhvatila nas. Nismo bježali niti smo se skrivali u šumi. Uhvatili su nas i mnogo tukli, slomili su mi ruku", ispričao je za BHRT jedan od ozlijeđenih migranata iz Pakistana.
Predsjednik SOS Balkanroute Petar Rosandić poručio je da nije riječ o izoliranom incidentu, nego o dugogodišnjem obrascu nasilja na vanjskoj granici Europske unije.
Organizacija zahtijeva hitnu neovisnu istragu hrvatskih vlasti i reakciju europskih institucija.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je navode o nasilju hrvatske policije. Okolnosti incidenta zasad nisu neovisno utvrđene.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas