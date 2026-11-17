Kada vlažan zrak naiđe na planinske prepreke, prisilno se uzdiže, hladi i kondenzira, što dovodi do obilnih oborina. Taj se proces naziva orografskim izdizanjem. Pojednostavljeno, planinski reljef iz zraka „iscijedi” vlagu, zbog čega najveće količine kiše ili snijega često padaju upravo uz obalu i u gorju.