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Boban prelomio

Hoće li Dinamo dati otkaz Kovačeviću? Evo što je odlučeno na Maksimiru

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N1 Info
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23. lis. 2026. 13:30
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22.10.2026., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Europska liga 2026./2027., grupna faza, 3. kolo, GNK Dinamo Zagreb - N.E.C. Nijmegen. Mario Kovacevic Photo: Josip Regovic/PIXSELL
PIXSELL / Josip Regovic/PIXSELL

Mario Kovačević ostaje na klupi Dinama unatoč porazu od nizozemskog NEC-a (2:4) u trećem kolu Europske lige, pišu 24sata.

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Nakon utakmice na Maksimiru održan je sastanak stručnog stožera s predsjednikom kluba Zvonimirom Bobanom. Iako Boban nije bio zadovoljan igrom ni rezultatom, odlučeno je da Kovačević i dalje ima povjerenje klupskog vodstva, piše 24 sata.

Unatoč nezadovoljstvu dijela navijača i sve glasnijim zahtjevima za smjenom trenera, Dinamo zasad ne planira promjene na klupi.

Kovačevića u nastavku sezone očekuje zahtjevan raspored. Do kraja listopada Dinamo će igrati protiv Rijeke i Rudeša, dok ga u studenome čekaju europski susreti sa Sunderlandom i Bayer Leverkusenom te prvenstvene utakmice protiv Istre, Varaždina i Gorice.

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Teme
europska liga gnk dinamo mario kovačević sportske vijesti zvonimir boban

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