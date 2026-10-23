Boban prelomio
Hoće li Dinamo dati otkaz Kovačeviću? Evo što je odlučeno na Maksimiru
Mario Kovačević ostaje na klupi Dinama unatoč porazu od nizozemskog NEC-a (2:4) u trećem kolu Europske lige, pišu 24sata.
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Nakon utakmice na Maksimiru održan je sastanak stručnog stožera s predsjednikom kluba Zvonimirom Bobanom. Iako Boban nije bio zadovoljan igrom ni rezultatom, odlučeno je da Kovačević i dalje ima povjerenje klupskog vodstva, piše 24 sata.
Unatoč nezadovoljstvu dijela navijača i sve glasnijim zahtjevima za smjenom trenera, Dinamo zasad ne planira promjene na klupi.
Kovačevića u nastavku sezone očekuje zahtjevan raspored. Do kraja listopada Dinamo će igrati protiv Rijeke i Rudeša, dok ga u studenome čekaju europski susreti sa Sunderlandom i Bayer Leverkusenom te prvenstvene utakmice protiv Istre, Varaždina i Gorice.
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