SPLIT
Bez vozačke i pod utjecajem alkohola se zabio u stup: Policija kod uhićenja otkrila još "mračnih" detalja o njemu
Vozač koji zbog čak 45 negativnih bodova do srpnja 2027. ne smije zatražiti izdavanje vozačke dozvole, s 0,53 promila alkohola izgubio je nadzor nad automobilom i udario u semaforski stup pa mu je sud odredio 15 dana zatvora, doznaje se u splitskoj policiji.
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Splitska policija izvijestila je da je uhitila je 44-godišnjaka koji je 21. listopada oko 22:10 sati na raskrižju Zrinsko-frankopanske ulice i Ulice Put Supavla u Splitu izazvao prometnu nesreću, iako nema pravo upravljati motornim vozilima.
Očevidom je utvrđeno da je izgubio nadzor nad automobilom i prednjim dijelom vozila udario u semaforski stup. U nesreći nije bilo drugih sudionika, a alkotestiranjem mu je izmjereno 0,63 promila alkohola, odnosno 0,53 promila nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja.
Daljnjim provjerama policija je utvrdila da je zbog ranije počinjenih prometnih prekršaja u razdoblju od dvije godine prikupio čak 45 negativnih prekršajnih bodova. Zbog toga mu je rješenjem nadležne policijske postaje određeno da od 4. srpnja 2025. do 4. srpnja 2027. ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.
Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač, a pritom je bio i pod utjecajem alkohola. Policija mu je oduzela vozilo te protiv njega podnijela optužni prijedlog zbog prometnih prekršaja.
Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja sudu je predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne 30 dana zatvora i novčanu kaznu od 1050 eura te trajno oduzme automobil.
Sud je odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je 44-godišnjak predan u zatvor. Konačna odluka o prekršajima i predloženim sankcijama bit će donesena naknadno.
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