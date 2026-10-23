savjeti i preporuke
Počela sezona grijanja: Kako se zaštititi od "tihog ubojice"? Policija objavila upozorenje
Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, povećava se opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i mogućih ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodržavanih plinskih trošila i dimnjaka, može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti zbog „tihog ubojice“, upozorava policija.
Na području Policijske uprave zagrebačke u prošloj 2025. godini bilježimo šest događaja u kojima su zbog trovanja plinom ukupno dvije osobe lakše ozlijeđene, a dvije teže dok su tri osobe smrtno stradale.
Tijekom 2024. godine zabilježeno je pet događaja u kojima su ukupno tri osobe lakše ozlijeđene.
Promatrajući razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. studenoga 2025. na području Policijske uprave zagrebačke evidentirana su 33 događaja u kojima su zbog trovanja plinom ozlijeđene ukupno 24 osobe, od čega 21 osoba lakše, a tri teže, dok je ukupno devet osoba smrtno stradalo.
Preporuke
Kako bi se smanjila mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, PU zagrebačka građanima je dala jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:
- redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje
- ne zaključavajte kupaonicu za vrijeme tuširanja ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla pružiti pomoć
- obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak
- instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima
- ako ste u mogućnosti, zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska koja su sigurnija za uporabu
- redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin
- nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto
Preventivni savjeti
- budite svjesni da se „miris“ CO ne može „osjetiti“ te kako se simptomi trovanja CO povećavaju, svakim slijedećim trenutkom postajete sve više zbunjeni, a time manje sposobni racionalno prosuđivati i hitno odlučivati za donošenje odluka koje bi vam mogle spasiti život
- trovanje ugljičnim monoksidom može biti osobito opasno za one koji spavaju ili imaju određenu razinu alkohola u krvi jer se već tada tijelo (i mozak) mogu „oštetiti“ pa može doći do tragičnog smrtnog ishoda i prije „nego što se shvati problem“.
Tehnički savjeti
- detektor mora biti tehnički dizajniran za prepoznavanje plinova kao posljedica korištenja primjerice, krutih goriva, lož ulja, plina i slično te je preporučljivo da ima zvučni i svjetleći alarm
- detektor je potrebno i održavati (provjeravati ispravnost, promijeniti bateriju u uređaju i dr.)
Medicinski savjeti
- zatražite liječničku pomoć
- CO oštećuje tijelo i organizam
- ako osjetite simptome odmah napustite prostoriju
- budite svjesni da udisanje svježeg zraka nije liječnička pomoć
Ostali savjeti
- dok čekate početak sezone grijanja, budite oprezni prilikom uporabe grijalica jer pregrijavanje može uzrokovati izbijanje požara i stvaranje plinova (ovisno o vrsti grijalice i širenju toplinskih zraka).
Obavezno pozovite dimnjačara:
- ukoliko dimnjak dobro ''ne vuče''
- ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega
- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju - vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)
- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi (a takav problem bi mogao biti povezan s dimnjakom)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare