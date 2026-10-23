Vojvotkinja od Sussexa
Meghan Markle bila je obaviještena o "uznemirujućim optužbama" protiv svojeg oca
Vojvotkinja od Sussexa izjavila je da je još 2018. godine bila obaviještena o „uznemirujućim optužbama“ protiv svojeg oca, s kojim već godinama nije u kontaktu.
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Meghan Markle u priopćenju je navela da je te godine londonskoj Metropolitanskoj policiji poslano pismo koje je sadržavalo optužbe protiv Thomasa Marklea, a koje je naknadno proslijeđeno i njoj, prenosi BBC.
Njezina izjava uslijedila je nakon izvješća da su u bivšem domu njezina oca na Filipinima navodno pronađene snimke seksualnog zlostavljanja djece, što ju je, kako je rekla, „duboko potreslo“.
U razgovoru za Daily Mail Thomas Markle zanijekao je da je posjedovao takve snimke, nazvavši optužbe „bolesnim lažima“.
„Duboko sam potresena informacijama koje su izašle na vidjelo u posljednja 24 sata, a moje su misli uz svu djecu koja su možda pretrpjela zlostavljanje“, izjavila je vojvotkinja.
Rekla je da je, kada je primila pismo u kojem su iznesene optužbe protiv njezina oca, dobila „uvjeravanja da se one istražuju“.
Dodala je kako se nada da je sada razumljivo zašto se distancirala od oca i zašto mu „nije dopustila kontakt s našom djecom“.
To je učinila „kako bi ih zaštitila“, rekla je, dodajući da je „vjerovala da nadležna tijela čine isto za druge obitelji“.
Meghan je optužbe opisala kao „gnusnije nego što bi itko mogao zamisliti“ te poručila kako se „iskreno nada da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će sigurnost i zaštita nevine djece ostati glavni prioritet“.
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