Njegovu bi ulogu trebao preuzeti prvi pomoćnik Danilo Butorović, koji trenutačno ima status jednog od najbližih izbornikovih suradnika. Ipak, konačna odluka još nije donesena, a Bilić može odabrati i nekog drugog člana stručnog stožera, uključujući Nikolu Jurčevića, piše tportal.