dva žuta kartona
Slaven Bilić je suspendiran za doigravanje Lige nacija: Evo tko će voditi Vatrene
Hrvatska nogometna reprezentacija u sljedećoj utakmici Lige nacija neće moći računati na izbornika Slavena Bilića uz aut-liniju.
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Slaven Bilić tijekom susreta protiv Češke na osječkoj Opus Areni dobio je žuti karton, drugi u aktualnom izdanju natjecanja, zbog čega ga čeka automatska suspenzija od jedne utakmice.
Prethodno je požutio tijekom poraza od Španjolske na Poljudu, pa mu drugi žuti karton, prema UEFA-inim disciplinskim pravilima, donosi automatsku zabranu vođenja momčadi u sljedećem susretu.
Hrvatsku očekuje prva utakmica doigravanja za ostanak u najvišem razredu Lige nacija, a Bilić će je morati pratiti bez mogućnosti da momčad vodi s klupe.
Njegovu bi ulogu trebao preuzeti prvi pomoćnik Danilo Butorović, koji trenutačno ima status jednog od najbližih izbornikovih suradnika. Ipak, konačna odluka još nije donesena, a Bilić može odabrati i nekog drugog člana stručnog stožera, uključujući Nikolu Jurčevića, piše tportal.
Izostanak izbornika s klupe predstavlja dodatni izazov za Vatrene uoči važnog dvoboja u kojem će se boriti za ostanak među najboljim europskim reprezentacijama.
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