Ilustracija: ChatGPT

I tvrdo kuhana jaja i kajgana mogu biti dio prehrane koja pogoduje održavanju zdravog krvnog tlaka. Ono što dodajete jajima može biti važnije od načina na koji ih pripremate.

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Što je bolje za krvni tlak?

Istraživanja pokazuju da sama jaja nemaju značajan utjecaj na krvni tlak. Međutim, način na koji ih pripremate i sastojci koje im dodajete mogu napraviti razliku, piše portal Health.

Za pripremu tvrdo kuhanih jaja nije potrebno dodavati masnoće, dok se kajgana često priprema s maslacem, sirom ili dodatnom soli.

Ipak, to ne znači da biste kajganu trebali izbjegavati. Ona je jednostavan način da u prehranu uključite povrće poput špinata i rajčica, koje sadrži kalij. Kalij pomaže tijelu u izlučivanju natrija i može pridonijeti snižavanju krvnog tlaka.

Kako pripremiti jaja da budu zdravija za krvni tlak?

Jedno veliko jaje prirodno sadrži oko 65 miligrama natrija. Većina dodatnog natrija dolazi iz soli, dodataka i namirnica koje se poslužuju uz jaja.

Kako biste smanjili unos natrija, izbjegavajte dodavanje soli i umjesto nje jaja začinite začinskim biljem, drugim začinima ili crnim paprom.

Također, ograničite konzumaciju namirnica s visokim udjelom natrija koje se često poslužuju uz jaja, poput slanine, kobasica, sira i pojedinih umaka.

Ako više volite kajganu, pokušajte je pripremati s malom količinom maslinova ulja umjesto maslaca.

Tvrdo kuhana jaja možete začiniti mljevenom paprikom, češnjakom u prahu, crnim paprom ili drugim začinima bez dodane soli kako biste im poboljšali okus.

Koje su prednosti tvrdo kuhanih jaja, a koje kajgane?

I tvrdo kuhana jaja i kajgana osiguravaju proteine i važne hranjive tvari poput vitamina B12, selena i kolina.

Jedno veliko jaje sadrži približno šest grama proteina, koji pridonose osjećaju sitosti i očuvanju zdravlja mišića.

Kada se kajgana priprema bez dodatka maslaca, ulja ili drugih sastojaka, njezina je nutritivna vrijednost vrlo slična onoj tvrdo kuhanih jaja.

Freepik/Ilustracija

Kajgana može sadržavati nešto više kalorija ako se priprema na maslacu ili ulju.

Tvrdo kuhana jaja jednostavno je pripremiti unaprijed i ponijeti sa sobom, što ih čini praktičnim izborom za doručak ili međuobrok.

Kajgana se, s druge strane, brzo priprema i lako prilagođava različitim ukusima i prehrambenim potrebama.

Što biste trebali odabrati?

Kada je riječ o krvnom tlaku, nema potrebe davati prednost jednoj vrsti pripreme jaja pred drugom.

Odaberite način pripreme koji vam više odgovara i obratite veću pozornost na sastojke koje dodajete jajima ili poslužujete uz njih.

Za uravnoteženiji doručak kombinirajte jaja s voćem, povrćem ili tostom od cjelovitih žitarica.

Ograničavanje konzumacije namirnica bogatih natrijem, poput slanine i kobasica, također može pomoći u održavanju unosa natrija pod kontrolom.