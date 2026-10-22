Švicarski prvak u velikoj krizi, otvara se prilika za Bijele: Hajduk poslao poruku uoči Thuna

Ulaznice za dvoboj Thuna i Hajduka planule su gotovo odmah nakon početka slobodne prodaje, očekuje se jaka podrška navijača Bijeih na stadionu koji ima kapacitet oko 10.000 gledatelja. Utakmicu sudi Australac koji sudi u Premier ligi Jarred Gillett, utakmica je na rasporedu od 21 sata.