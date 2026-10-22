Ulaznice planule
Švicarski prvak u velikoj krizi, otvara se prilika za Bijele: Hajduk poslao poruku uoči Thuna
Hajduk je nakon stanke zbog utakmica reprezentacije nanizao tri važne pobjede, na Poljudu su redom padali Dinamo (2:1), Ajax (2:1) i Varaždin (1:0).
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Poslije fantastičnog trijumfa nad nizozemskim velikanom i ambicije u Europi rastu. Hajduku se otvara lijepa prilika večeras u Švicarskoj, Bijeli su u dobrom trenutku, dok Thun drma kriza, ali time se ne treba previše zanositi, piše Slobodna Dalmacija.
Momčad koja je prošle sezone senzacionalno osvojila naslov prvaka sada se muči s rezultatima, niže poraze i teško pronalazi izlaz iz teške situacije, a problemi su izašli iz okvira travnjaka.
Trener Thuna Gian Luca Privitelli nedavno je povukao drastičan potez, privremeno je oduzeo kapetansku traku dvojici najvažnijih igrača momčadi. Hajduk se jutros oglasio na društvenim mrežama, poruka je jasna.
"Glasnice, dlanovi i šalovi - za naše Bijele", stoji u objavi.
Ulaznice za dvoboj Thuna i Hajduka planule su gotovo odmah nakon početka slobodne prodaje, očekuje se jaka podrška navijača Bijeih na stadionu koji ima kapacitet oko 10.000 gledatelja. Utakmicu sudi Australac koji sudi u Premier ligi Jarred Gillett, utakmica je na rasporedu od 21 sata.
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